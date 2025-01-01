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*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 37
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Skid Row

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Барабанщик SKID ROW о новом вокалисте



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ROB HAMMERSMITH в новом интервью вновь ответил на вопрос о том, как идут дела с поиском нового вокалиста:

«Мы находимся в активном поиске. У нас есть несколько по-настоящему сильных кандидатов. У нас есть несколько человек, с которыми мы очень плотно работаем и которых рассматриваем. Мы ещё пока не решили проблему. На данный момент, когда мы с вами разговариваем, ещё ничего не решено. Ничего не определено — это лучший способ сказать об этом. Так что это долгий процесс. Хочется, чтобы это был быстрый и лёгкий процесс, но, как и в большинстве случаев в жизни, это не совсем так. Так что на данный момент у нас нет никаких серьёзных новостей или грандиозных анонсов, кроме того, что мы всё ещё работаем над этой проблемой».

На вопрос о том, есть ли что-то, что он и его коллеги по группе SKID ROW ищут в новом вокалисте, или они просто всё поймут, когда найдут его, он ответил:

«Последнее. Я думаю, что мы, как люди и как группа, знаем это, но если выразить это словами, то мне кажется, что это ограничивает поиски. Я не могу назвать четыре или пять прилагательных: "Это то, что я ищу"... Нам нужен кто-то, кто обладает харизмой и индивидуальностью, и в нём есть что-то уникальное, своё.

Любой, кто знаком с историей группы, знает, что мы энергичная группа. Мы гордимся этим. Мы энергичная группа. У нас свои методы. Это не значит, что мы не готовы к тому, что кто-то привнесёт свой собственный стиль, но это очень сложный вопрос для меня. Так что я бы сказал, что вы попали в точку, сказав, что мы поймём, когда увидим подходящего кандидата. Но так сложилось. Это сложный баланс. У группы есть хитовые песни, большой каталог и преданная фанбаза. И хотя на протяжении многих лет можно было увидеть, как приходят молодые фанаты и как фанаты меняются, но всё равно есть ядро поклонников... Есть история, есть наследие, которое нужно чтить, и мы хотим его чтить. Поэтому мы не хотим отходить от этого слишком далеко. Но в то же время есть возможность для эволюции, и каждая глава, каждая эпоха группы по-своему уникальна».




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