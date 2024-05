20 май 2024



LZZY HALE выступила с SKID ROW



Видео с выступления SKID ROW feat. LZZY HALE, состоявшегося 18 мая в Riverside Casino & Golf Resort, Riverside, Iowa, доступно для просмотра ниже:



01. Slave To The Grind

02. The Threat

03. Big Guns

04. 18 And Life

05. Resurrected

06. Piece Of Me

07. Livin' On A Chain Gang

08. Makin' A Mess

09. Psycho Therapy (RAMONES cover)

10. Quicksand Jesus

11. Time Bomb

12. I Remember You

13. Monkey Business

14. Riot Act

15. The Gang's All Here

16. Youth Gone Wild (with Joe Hottinger)







