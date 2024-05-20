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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 19
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Skid Row

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20 май 2024 : 		 LZZY HALE выступила с SKID ROW

16 май 2024 : 		 Басист SKID ROW о выступлениях с вокалисткой HALESTORM: «Фанаты просто без ума от этого»

25 апр 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о возможности воссоединения со SKID ROW: «Единственное, что стоит на нашем пути, — это деловая сторона вопроса»

17 апр 2024 : 		 Бывший вокалист SKID ROW об уходе из группы

4 апр 2024 : 		 LZZY HALE может и задержаться в SKID ROW

3 апр 2024 : 		 Бывший вокалист SKID ROW готовит биографию

28 мар 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL о том, почему ушёл из SKID ROW

28 мар 2024 : 		 SKID ROW расстались с вокалистом, Lzzy на замену

11 мар 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Нет никаких причин, по которым SKID ROW не могут быть вместе»

9 мар 2024 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит SABATON

26 фев 2024 : 		 Участники SKID ROW о деловой стороне вопроса: «Мы никогда никого не обманывали»

25 фев 2024 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит DEEP PURPLE

11 фев 2024 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит Jimi Jamison

31 янв 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о том, как собирался покинуть SKID ROW из-за сделки с BON JOVI

28 янв 2024 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит YNGWIE MALMSTEEN

26 янв 2024 : 		 SKID ROW отмечают юбилей

22 янв 2024 : 		 Вокалист SKID ROW о SEBASTIAN'e BACH'e: «Я испытываю к нему уважение»

18 янв 2024 : 		 Дебют SKID ROW был создан без Bach'a

16 янв 2024 : 		 SKID ROW уже работают над новым материалом

26 дек 2023 : 		 Бывший барабанщик SKID ROW: «Реюнион почти состоялся, но...»

25 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH о реюнионе классического состава SKID ROW: «У них есть два члена, и у меня два оригинальных члена»

22 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит WHITESNAKE

9 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет Mötley Crüe

7 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW: «Я благодарен своим испытаниям»

4 дек 2023 : 		 Гитарист SKID ROW: «METALLICA — LED ZEPPELIN нашего поколения»

3 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет QUEEN
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|||| 20 май 2024

LZZY HALE выступила с SKID ROW



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Видео с выступления SKID ROW feat. LZZY HALE, состоявшегося 18 мая в Riverside Casino & Golf Resort, Riverside, Iowa, доступно для просмотра ниже:

01. Slave To The Grind
02. The Threat
03. Big Guns
04. 18 And Life
05. Resurrected
06. Piece Of Me
07. Livin' On A Chain Gang
08. Makin' A Mess
09. Psycho Therapy (RAMONES cover)
10. Quicksand Jesus
11. Time Bomb
12. I Remember You
13. Monkey Business
14. Riot Act
15. The Gang's All Here
16. Youth Gone Wild (with Joe Hottinger)




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20 май 2024
L
LU---
пожалуйста....Ваши мнения? :-)
21 май 2024
B
Bumba Records
Skid Row повезло, что они дружны с Лиззи. Лучшей замены в авральном порядке, они бы не сыскали. Возможно ей лиричности местами не хватает, зато драйва через край!) И выглядит для сорокета прекрасно.

просмотров: 238

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