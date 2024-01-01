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Skid Row

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Наврал ли ERIK GRÖNWALL участникам SKID ROW?



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Rachel Bolan и Dave "Snake" Sabo в интервью Chris Akin Presents обсудили недавний уход из группы Erik'a Grönwall'a. В частности когда ведущий заметил, что объяснение Erik'a по поводу ухода показалось ему и другим поклонникам SKID ROW немного «подозрительным» в свете того, что очень скоро было объявлено о выпуске его автобиографии и планах тура с Michael Schenker в 2025 году, Rachel сказал:

«Ну, скажу так: мы прекрасно понимаем, о чем вы говорите. И я буду лжецом, если скажу, что иногда я не чувствую того же самого. Нам сказали именно то, что он объявил всему миру через свой канал на YouTube. Это именно то, что нам сказали. Именно это он отправил Snake в сообщении. Я не собираюсь сидеть здесь и поливать парня дерьмом, потому что это ничего не даст. Но у нас все было очень, очень, очень хорошо, и теперь мы там, где есть.

Ты не первый, кто говорит это кому-то из нас. Нас всех забросали сообщениями в личке, потому что многие фанаты думали так же, и, как я уже сказал, я бы соврал, если бы не сказал, что временами и я сам думал так же, но мы просто следуем тому, что он нам сказал».

Snake: «Очевидно, нам пришлось перенести и отменить несколько концертов. У него определенно были проблемы со здоровьем, пока он был в туре. Но то, что говорит Rachel, на 100 процентов правда. Нам так и сказали, и мы пытались понять, как можно выйти из ситуации, как можно сократить гастроли, но это оказалось экономически нецелесообразным — это просто невозможно. И да, у нас была очень, очень хорошая обстановка, но именно он ушел по своей воле, что тут сделаешь».




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