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LZZY HALE о выступлениях в составе SKID ROW



LZZY HALE в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответила на вопрос о том, как прошли первые концерты с группой SKID ROW:



«Отклик просто замечательный. И я слышу от людей, которые ходят на SKID ROW с 1987 года и просто в восторге от того, что я сделала. Так что для меня это не только помощь друзей друзьям, но и прекрасная веха в моей жизни, когда мне буквально бросают вызов, чтобы занять место, которое я всегда хотела занять с самого детства. Так что все просто замечательно!»



На вопрос о том, что было самым сложным в этих выступлениях, она ответила так:



«Наверное самым сложным для меня было... на самом деле, это несколько пунктов, потому что в целом все это было для меня вызовом. Но несколько пунктов... Я действительно хотела проверить, каково это — исполнить целый сет, не играя ни на одном инструменте, если не считать вокала, чего я никогда не делала. Я принимала участие в мероприятиях, выходила и пела песни, не играя на гитаре или клавишных, но никогда не занимала чье-то место. Я не только выхожу и пою, но и выступаю в качестве фронтмена группы. Я отвечаю за поддержание энергетического уровня, за перерывы между песнями, за то, чтобы все было гладко. И это тоже вызов. Но я полагаю, что главный из них — это в данный момент убедиться, что я не слишком нервничаю из-за... Такие песни, как "I Remember You", все знают вдоль и поперек. Так что есть тонкая грань между... Я очень хотела отдать дань уважения всему, что было в этой песне, и не переделывать ее на свой лад. Это песни, которые все знают. Так что я постоянно держу это в голове и не перепеваю песни SKID ROW, я выхожу и делаю из них лучшие версии того, чем они на самом деле являются. Так что это тоже было прекрасным вызовом. И вы знаете меня, я люблю говорить "да" приключениям. [смеется] Обычно я говорю "да", чтобы прыгнуть со скалы, прежде чем узнаю, а будет ли парашют. [Смеется]»







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