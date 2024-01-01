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*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 23
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Skid Row

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Бывший вокалист SKID ROW: «Я написал рифф к "Monkey Business"»



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SEBASTIAN BACH в интервью Ultimate Classic Rock ответил на вопрос о том, сочиняет ли он музыку на регулярной основе:

«Я сочиняю постоянно, но я никогда не сочиняю. [Смеётся]. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду: я всегда был коллекционером. Я коллекционирую риффы, тексты и названия. Но в основном риффы. Я могу превратить рифф в песню. Рифф есть рифф. Я знаю, что такое хороший рифф. Я встречал авторов песен, которые говорили: "Я собираюсь написать песню для SEBASTIAN BACH". Они вкладывают в неё много времени, сил и эмоций. Они пытаются закончить песню целиком и отдать её мне. Это редко срабатывает. Потому что мне нужно прочувствовать её изнутри, чтобы спеть правильно. Я всегда писал песни. Это смущает людей. Они говорят: "Это не ты сочинил „I Remember You“". Хорошо, давайте разберёмся в этой логике. Как я уже сказал, некоторые люди пытаются написать песню целиком и отдать её мне. Но такое случается редко. Но иногда случается! Rachel и Snake дали мне послушать "I Remember You", и я говорю: "Ладно, готово. Что дальше? Эта песня готова!"

Если действовать по этой логике: "Ты этого не сочинял!", тогда я должен сказать: "Ладно, я изменю её, только чтобы на ней было моё имя, потому что я ушлёпок! [Смеётся]. Я так не работаю. Многие люди так работают. Имена, которые я не буду называть, думают: "Я автор песен, поэтому я должен написать песню!" Я никогда так не думаю. Если у моего соседа есть офигенный рифф, мне плевать, что это мой сосед! Давай поработаем над этим! Я люблю содержание. Мне не нравится форма. Мне плевать на логотип. Мне плевать! Он ничего для меня не значит. Меня волнует то, что внутри пластинки. Мне важен рифф "Monkey Business", который я написал вместе со Snake'ом, хотя моего имени там нет. Я написал этот рифф вместе с ним. Я люблю металл. Я люблю тяжёлый металл. Некоторые фанаты говорят: "Почему альбомы Sebastian'a больше похожи на ранние записи Skid Row, чем нынешние альбомы Skid Row?" Так и есть. Я не хвастаюсь — это так! Просто похожи! У меня два уха! Я могу это слышать.

Причина в том, что в студии во время работы над "Slave to the Grind" с Майклом Вагенером я сидел рядом с ним, искал звук усилителей, ездил по городу, выбирая усилители Marshall, которые нам нравились. Это был я, а не кто-то другой. Это были я и Майкл Вагенер, потому что мы были фанатами металла. Он продюсировал Accept, к примеру. Он продюсировал Malice. Мы были настоящими хэви-металлистами. Некоторые ребята из этой группы увлекаются [Брюсом] Спрингстином и Саутсайдом Джонни, и это их сцена. Некоторые парни увлекаются Ramones и панком. Я принёс с собой металл. Я был фанатом тяжёлого металла в этой группе. Когда вы слушаете "Angel Down" или "Child Within a Man", они органично вписываются в "Slave to the Grind". Когда я во что-то ввязываюсь, люди говорят: "С ним трудно работать". Потому что ничто не даётся легко. Со мной не трудно работать, когда кто-то говорит: "Тебе нравится эта песня?", а песня — "I Remember You". Это самый лёгкий, чёрт возьми, день на свете. [Смеётся].

Но если она не соответствует этому стандарту, я не собираюсь притворяться, что это так. Я буду работать над ней до тех пор, пока она не станет соответствовать стандартам. Я не вижу в этом ничего сложного, я вижу это так: "Послушайте этот чёртов альбом. Послушайте новую пластинку". Элвису Баскетту нравится со мной работать. Роберт Людвиг, чёрт возьми, любит меня! Эти парни находятся на вершине музыкальной индустрии. Мы с Элвисом уже говорили о том, чтобы записать ещё одну совместную пластинку. Я бы с удовольствием это сделал, но сейчас у меня совсем нет песен. Так что мы работаем над этим. Я хочу сказать, что у меня есть страсть к тяжёлому металлу, рок-н-роллу, глэм-металлу — ко всему этому. И так будет всегда, потому что это настоящая любовь к року. Я всегда был таким, какой я есть, с девяти лет, когда был в apмии Kiss. Я всегда был настоящим фанатом рока. Я действительно записал альбом, поклонником которого я являюсь. Это то, чего никто не может у меня отнять, потому что всё, что мне нужно сделать, это нажать кнопку "play". [Смеётся]».




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