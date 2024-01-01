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JON BON JOVI считает, что LZZY HALE должна остаться в SKID ROW



JON BON JOVI в недавнем интервью похвалил LZZY HALE и выразил мнение, что ей стоит остаться в SKID ROW:



«Она должна присоединиться к SKID ROW. Пожалуйста, Lzzy Hale, присоединяйтесь к SKID ROW. Если понадобится, соедини две группы [HALESTORM и SKID ROW]. Но это лучшее, что случилось со Snake [гитарист SKID ROW Дэйв Сабо] с тех пор, как он встретил меня. [Смеется]».



Спустя некоторое время Lzzy поделилась вышеупомянутым клипом интервью с Jon'ом и написала в сопроводительном сообщении:



«Какой комплимент, какая честь и какой потрясающий совет! Спасибо за добрые слова и откровенность @jonbonjovi, смотрите полное интервью на @rocksound»





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