Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 38
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 28
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 27
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
*Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN 19
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 18
*KERRY KING: «Религия — это фарс!» 16
*RUNNING WILD работают над новым материалом 14
*Решение суда по делу группы БАТЮШКА 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 38
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 28
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 27
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
[= ||| все новости группы



*

Skid Row

*



9 июн 2024 : 		 JON BON JOVI считает, что LZZY HALE должна остаться в SKID ROW

7 июн 2024 : 		 Концертное видео SKID ROW

5 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH опять наехал на SKID ROW

5 июн 2024 : 		 У SKID ROW есть варианты с вокалистом

5 июн 2024 : 		 LZZY HALE: «Не могу я остаться в SKID ROW»

3 июн 2024 : 		 LZZY HALE выступила со SKID ROW

3 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH сейчас не думает о воссоединении со SKID ROW

26 май 2024 : 		 LZZY HALE о выступлениях в составе SKID ROW

26 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Подвижек с реюнионом нет»

26 май 2024 : 		 Гитарист SKID ROW о воссоединении с Sebastian'ом Bach'ом: «Этого не случится»

26 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH видит сны о возможности воссоединения со SKID ROW: «Я бы с удовольствием это сделал»

20 май 2024 : 		 LZZY HALE выступила с SKID ROW

16 май 2024 : 		 Басист SKID ROW о выступлениях с вокалисткой HALESTORM: «Фанаты просто без ума от этого»

25 апр 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о возможности воссоединения со SKID ROW: «Единственное, что стоит на нашем пути, — это деловая сторона вопроса»

17 апр 2024 : 		 Бывший вокалист SKID ROW об уходе из группы

4 апр 2024 : 		 LZZY HALE может и задержаться в SKID ROW

3 апр 2024 : 		 Бывший вокалист SKID ROW готовит биографию

28 мар 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL о том, почему ушёл из SKID ROW

28 мар 2024 : 		 SKID ROW расстались с вокалистом, Lzzy на замену

11 мар 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Нет никаких причин, по которым SKID ROW не могут быть вместе»

9 мар 2024 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит SABATON

26 фев 2024 : 		 Участники SKID ROW о деловой стороне вопроса: «Мы никогда никого не обманывали»

25 фев 2024 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит DEEP PURPLE

11 фев 2024 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит Jimi Jamison

31 янв 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о том, как собирался покинуть SKID ROW из-за сделки с BON JOVI

28 янв 2024 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит YNGWIE MALMSTEEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JON BON JOVI считает, что LZZY HALE должна остаться в SKID ROW



zoom
JON BON JOVI в недавнем интервью похвалил LZZY HALE и выразил мнение, что ей стоит остаться в SKID ROW:

«Она должна присоединиться к SKID ROW. Пожалуйста, Lzzy Hale, присоединяйтесь к SKID ROW. Если понадобится, соедини две группы [HALESTORM и SKID ROW]. Но это лучшее, что случилось со Snake [гитарист SKID ROW Дэйв Сабо] с тех пор, как он встретил меня. [Смеется]».

Спустя некоторое время Lzzy поделилась вышеупомянутым клипом интервью с Jon'ом и написала в сопроводительном сообщении:

«Какой комплимент, какая честь и какой потрясающий совет! Спасибо за добрые слова и откровенность @jonbonjovi, смотрите полное интервью на @rocksound»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 196

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом