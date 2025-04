сегодня



Переиздание SKID ROW выйдет весной



SKID ROW сообщили о выпуске тридцатого мая обновленной версии альбома "Revolutions Per Minute", ставшего последним для Джонни Солинджера в составе коллектива:



01. Disease

02. Another Dick In The System

03. Pulling My Heart out From Under Me

04. When God Can't Wait

05. Shut Up Baby, I Love You

06. Strength

07. White Trash

08. You Lie

09. Nothing

10. Love Is Dead

11. Let It Ride

12. You Lie (Corn Fed Mix)







