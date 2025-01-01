Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 128
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 127
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 20
*Лидер EXODUS о смене вокалиста 19
*Лидер LORDI: «Музыкальные сервисы — зло злобнючее!» 18
*KIRK HAMMETT не собирается уходить из METALLICA 17
*Kirk Hammett и затерянный айфон судьбы: как 250 риффов верну... 16
*SLAUGHTER TO PREVAIL на новом альбоме BABYMETAL 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 128
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 127
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 20
[= ||| все новости группы



*

Skid Row

*



1 апр 2025 : 		 Переиздание SKID ROW выйдет весной

23 мар 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW: «С прошлого года ищем вокалиста!»

17 фев 2025 : 		 Басист SKID ROW о главной ошибке группы

25 янв 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL о своем пребывании в SKID ROW

19 янв 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW о новом вокалисте

16 янв 2025 : 		 Бывший вокалист SKID ROW: «Уйти из группы было непросто»

10 янв 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW: «Мы все еще ищем»

24 ноя 2024 : 		 SKID ROW проводят прослушивания

10 ноя 2024 : 		 Бывший вокалист SKID ROW: «Я написал рифф к "Monkey Business"»

8 ноя 2024 : 		 Наврал ли ERIK GRÖNWALL участникам SKID ROW?

22 окт 2024 : 		 Гитарист SKID ROW об уходе Erik'a Grönwall'a

14 окт 2024 : 		 Гитарист SKID ROW вспоминает тур с VAN HALEN

23 сен 2024 : 		 Гитарист SKID ROW: «Некоторые реюнионы не должны происходить»

22 сен 2024 : 		 Концертное видео SKID ROW

6 сен 2024 : 		 Гитарист SKID ROW о возможности реюниона

24 авг 2024 : 		 Концертное видео SKID ROW

4 авг 2024 : 		 SKID ROW о решении AEROSMITH

30 июл 2024 : 		 SKID ROW о поисках вокалиста

22 июл 2024 : 		 Барабанщик SKID ROW об уходе Eric'a

25 июн 2024 : 		 DEE SNIDER дает совет SKID ROW

9 июн 2024 : 		 JON BON JOVI считает, что LZZY HALE должна остаться в SKID ROW

7 июн 2024 : 		 Концертное видео SKID ROW

5 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH опять наехал на SKID ROW

5 июн 2024 : 		 У SKID ROW есть варианты с вокалистом

5 июн 2024 : 		 LZZY HALE: «Не могу я остаться в SKID ROW»

3 июн 2024 : 		 LZZY HALE выступила со SKID ROW
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Переиздание SKID ROW выйдет весной



zoom
SKID ROW сообщили о выпуске тридцатого мая обновленной версии альбома "Revolutions Per Minute", ставшего последним для Джонни Солинджера в составе коллектива:

01. Disease
02. Another Dick In The System
03. Pulling My Heart out From Under Me
04. When God Can't Wait
05. Shut Up Baby, I Love You
06. Strength
07. White Trash
08. You Lie
09. Nothing
10. Love Is Dead
11. Let It Ride
12. You Lie (Corn Fed Mix)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 173

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом