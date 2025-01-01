10 янв 2025



Барабанщик SKID ROW: «Мы все еще ищем»



ROB HAMMERSMITH в недавнем интервью поговорил о том, как идут поиски нового вокалиста/ки:



«Если вернуться на несколько месяцев назад, то большинство ваших зрителей, возможно, знают, что нам посчастливилось дать несколько концертов с нашей хорошей подругой Lzzy Hale после ухода Erik Grönwall. К сожалению, когда Эрик покинул группу, мы оказались в ситуации, когда нам нужно было относительно быстро решить, как будет выглядеть оставшаяся часть года. Поэтому мы смогли дать несколько концертов в конце весны и начале лета с нашей хорошей подругой Lzzy. После этих выступлений у нас не было никаких гастрольных дат. Мы всё ещё находимся в активном поиске следующего вокалиста SKID ROW. У нас есть несколько очень хороших, очень сильных кандидатов. На данный момент никаких новостей, никаких официальных объявлений не будет. Как я уже сказал, мы всё ещё находимся в процессе поиска, но мы делаем успехи. Мы продвигаемся вперёд. Так что, к сожалению, никаких конкретных объявлений не будет. При всём при этом нам нравится быть в курсе событий в мире рока и металла. На данный момент мы рады любым идеям. Так что я обращаюсь к вокалистам: если вы думаете, что вы нам подходите, вы знаете, где нас найти.



Мы сделали перерыв на праздники, а затем соберёмся в январе и продолжим этот процесс. Но, как всем известно, это долгий процесс, и он всегда занимает больше времени, чем хотелось бы. Так что посмотрим. Надеюсь, в начале 2025 года мы сделаем несколько важных объявлений для всех».



На вопрос о том, как SKID ROW ищут нового вокалиста, он ответил так:



«Существует много разных факторов. Я говорю о любом, кто когда-либо участвовал в группе, но это не ограничивается только музыкальной индустрией. Это касается любой жизненной ситуации, будь то брак, отношения или любая другая сфера — есть много различных факторов. Поэтому мы, конечно, оглядываемся на прошлый опыт, в том числе и я — а я работаю в группе уже 15 лет, это самая продолжительная работа в моей жизни. Я не знаю, как мне это удалось, но вот я говорю с вами, ребята, 15 лет спустя. Так что мы действительно хотели уделить минуту, чтобы сказать себе, а потом и друг другу: "Как нам сделать что-то такое, чтобы всё было не так, как в прошлом?" Так что для нас это постоянный процесс. Как учесть различные критерии, которые нужно искать? И всё время, пока вы занимаетесь подобным с потенциальным кандидатом в такой ситуации, как наша, вы знаете, что они тоже оценивают нас. Так что каждый подходит к этому со своим собственным набором критериев.



Это был очень интересный процесс. Нужно проанализировать, каковы цели группы. Что для нас важно? Как мы представляем себе будущее группы? И во многом это было полезно для нас — необходимо точно определить, какой мы видим группу через пять, через десять или через пятнадцать лет, если Бог даст. Это был действительно интересный опыт.



Для нас началом этого процесса было то, что мы как организация, как единое целое стали думать: "Куда мы хотим двигаться дальше?" А потом уже можно приступать к разработке планов. Как и в любом другом бизнесе, должен быть бизнес-план, но для нас самым важным было задуматься: "Что мы хотим сделать в течение следующих пяти или следующих десяти лет?" Для нас это была самая важная часть процесса. А затем мы вынесли это на публику, в культуру, как бы она ни работала в наши дни, будь то социальные сети, Интернет и тому подобные вещи. Это был следующий шаг после того, как мы решили: "Вот как мы как группа представляем себе наше будущее". Мы просто начали искать. А иногда, как и в любой другой сфере жизни, всё просто выясняется по ходу дела. Так что по пути приходится вносить коррективы. Думаю, для нас это была самая важная часть процесса — сплотиться как единое целое».







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