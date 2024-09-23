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Гитарист SKID ROW: «Некоторые реюнионы не должны происходить»



В рамках недавнего интервью с Hear 2 Zen гитарист SKID ROW Scotti Hill ответил на вопрос о том, есть ли у группы на примете вокалисты, которые могли бы принять участие в будущих концертах группы, как это было с Lzzy Hale:



«У нас есть несколько кандидатов, с которыми мы общаемся. Но пока я не могу ничего анонсировать. Но идея давать концерты с приглашёнными певцами очень крутая. И всё это произошло по ошибке. В смысле, случайно.



Что касается списка желаний [приглашённых певцов, с которыми хотелось бы выступить], то да. Некоторые из них нереальны, и мы назвали несколько человек, которые, возможно, с удовольствием бы выступили, но не могут этого сделать, потому что их стиль просто не подходит, или, может быть, у них не хватает диапазона. В этом вся фишка — в диапазоне вокала. Очень трудно петь эти песни».



Когда интервьюер упомянул Corey Taylor'a из SLIPKNOT как человека, который потенциально мог бы это сделать, он сказал:



«Да, я знаю. Видите ли, это имя всплыло само собой. И он хороший друг Rachel'a. Они очень дружны».



Интервьюер также назвал бывшего фронтмена MÖTLEY CRÜE и нынешнего участника THE DEAD DAISIES John'a Corabi, хотя и отметил, что SKID ROW, скорее всего, придётся понизить тональность, чтобы подстроиться под его голос:



«Я думаю, его имя тоже упоминалось. И мы могли бы сбавить обороты. Когда в группе был Johnny [Solinger, бывший вокалист SKID ROW], мы настраивались на полтона ниже. Я бы не стал снижать тональность больше, чем на полтона, потому что тогда это заметно. Я слышу, когда группа настраивается на полтона ниже. Я точно это слышу. Мне это не "не нравится", я не возражаю, но я это слышу. Так что да, я считаю, что звучание должно быть максимально приближено к оригиналу, насколько это возможно, в том, что касается темпа и тональности».



Что касается постоянных призывов некоторых фанатов воссоединиться с бывшим вокалистом SKID ROW Sebastian'ом Bach'ом, он сказал:



«Я понимаю, почему люди хотят этого, но это будет не так, как они это помнят. Это будет совсем не то, чего они ожидали. Они будут разочарованы. Мы были бы недовольны. Мы только что увидели, что происходит, когда пытаешься сделать что-то подобное, и мы говорим о JANE'S ADDICTION [и недавней ссоре на сцене между вокалистом Perry Farrell'ом и гитаристом Dave'ом Navarro]. С этими ребятами случилось нечто ужасное, я им очень сочувствую. Но некоторые воссоединения, возможно, не должны происходить. Я не знаю... И на кону стоит очень многое. Вся их команда — я имею в виду, эти парни... Бум, вот так просто: "Вы остались без работы". Это затрагивает большое количество людей, затрагивает их семьи, затрагивает группу, людей, которые организовывают туры. Обычный фанат не понимает, как много составляющих необходимы для того, чтобы всё это получилось. Так что произошедшее — это отстой, но я надеюсь, что все пройдут через это и вернутся к нормальной жизни. Когда я увидел, что произошло у JANE'S ADDICTION на днях, я прочувствовал эту ситуацию — во многих смыслах. Я был по обе стороны этих баррикад».







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