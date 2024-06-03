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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 34
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 33
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 19
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 16
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Skid Row

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3 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH сейчас не думает о воссоединении со SKID ROW

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26 дек 2023 : 		 Бывший барабанщик SKID ROW: «Реюнион почти состоялся, но...»

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SEBASTIAN BACH сейчас не думает о воссоединении со SKID ROW



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В новом интервью рок-станции Лонг-Айленда 102.3 WBAB Sebastian'a Bach'a, который недавно выпустил свой первый за десятилетие сольный альбом "Child Within The Man", спросили, произойдёт ли, по его мнению, воссоединение классического состава SKID ROW, на что он ответил:

 «Я думаю, что да, но когда я читаю, как я сам говорю об этом, я немного смущаюсь, потому что это не зависит от меня. Эти ребята уже восьмой или девятый раз заменяют меня. И причина тому недопонимание между моим и их лагерем, которое я попытаюсь исправить, но я слишком сосредоточен на своей карьере, чтобы думать об этом сейчас, если честно. Я не думаю сейчас о старых временах. Я думаю о том, что у меня есть новая песня на радио. Песня "What Do I Got To Lose?" звучит на FM-радио по всей стране. В 2024 году у этого клипа почти два миллиона просмотров. А в то время два миллиона просмотров были двойной платиной. [Смеётся]. Так что я не думаю о 1989-м, я не думаю о 1991-м.

Я рад слышать свой голос на радио в 2024 году. Это для меня важнее, чем думать о том, что случилось в 1991-м. Я не думаю об этом, правда. Я не хочу сказать, что я бы не собрал группу снова, но я сфокусирован, как лазерный луч, на том, что я делаю сейчас. Так что всё остальное должно отойти на второй план. Для меня интереснее именно это. Мой альбом, его звучание, реакция на него людей — это более захватывающе и интересно, и создание новой музыки вместо того, чтобы играть одни и те же старые песни снова и снова. Мне нравится петь новые песни, даже если я ещё не научился их исполнять. [Смеётся]».




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3 июн 2024
N
Nepalcev
"Профессор Плейшнер в девятый раз выпадал из окна...
Яд не действовал."

просмотров: 122

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