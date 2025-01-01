Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с текстом от DESTINITY 418
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 46
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 39
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
*Как снесли дом, где выросли основатели AC/DC 30
*Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска 23
*Барабанщик LAMB OF GOD два года не берет в рот крепкого 20
*Новое видео DREAM THEATER 19
*KERRY KING: «У нас есть демо-записи, оставшиеся после послед... 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от DESTINITY 418
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 46
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 39
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
[= ||| все новости группы



*

Skid Row

*



25 янв 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL о своем пребывании в SKID ROW

19 янв 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW о новом вокалисте

16 янв 2025 : 		 Бывший вокалист SKID ROW: «Уйти из группы было непросто»

10 янв 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW: «Мы все еще ищем»

24 ноя 2024 : 		 SKID ROW проводят прослушивания

10 ноя 2024 : 		 Бывший вокалист SKID ROW: «Я написал рифф к "Monkey Business"»

8 ноя 2024 : 		 Наврал ли ERIK GRÖNWALL участникам SKID ROW?

22 окт 2024 : 		 Гитарист SKID ROW об уходе Erik'a Grönwall'a

14 окт 2024 : 		 Гитарист SKID ROW вспоминает тур с VAN HALEN

23 сен 2024 : 		 Гитарист SKID ROW: «Некоторые реюнионы не должны происходить»

22 сен 2024 : 		 Концертное видео SKID ROW

6 сен 2024 : 		 Гитарист SKID ROW о возможности реюниона

24 авг 2024 : 		 Концертное видео SKID ROW

4 авг 2024 : 		 SKID ROW о решении AEROSMITH

30 июл 2024 : 		 SKID ROW о поисках вокалиста

22 июл 2024 : 		 Барабанщик SKID ROW об уходе Eric'a

25 июн 2024 : 		 DEE SNIDER дает совет SKID ROW

9 июн 2024 : 		 JON BON JOVI считает, что LZZY HALE должна остаться в SKID ROW

7 июн 2024 : 		 Концертное видео SKID ROW

5 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH опять наехал на SKID ROW

5 июн 2024 : 		 У SKID ROW есть варианты с вокалистом

5 июн 2024 : 		 LZZY HALE: «Не могу я остаться в SKID ROW»

3 июн 2024 : 		 LZZY HALE выступила со SKID ROW

3 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH сейчас не думает о воссоединении со SKID ROW

26 май 2024 : 		 LZZY HALE о выступлениях в составе SKID ROW

26 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Подвижек с реюнионом нет»
Показать далее
| - |

|||| 25 янв 2025

ERIK GRÖNWALL о своем пребывании в SKID ROW



zoom
ERIK GRÖNWALL в новом интервью вновь коснулся темы ухода из SKID ROW:

«Это было чрезвычайно трудное решение. И если бы я мог остаться в группе, я бы остался в ней. Просто наступил момент, когда я понял, что если я хочу уважать того, кто прошёл через всё это, уважать свои собственные ценности, я просто должен принять это решение. Это было правильное, но трудное решение».

Он сказал, что и он, и участники SKID ROW «рисковали», когда решили работать друг с другом:

«Я помню, как однажды сказал Rachel'у [Bolan]: "Ребята, вы очень сильно рисковали со мной". А он ответил: "Да, но ты рискнул в четыре раза больше" или что-то в этом роде, потому что в группе есть ещё четыре человека. Но дело в том, что мы сразу же сработались. И я до сих пор считаю, что мы очень подходили друг другу. Они помогли мне, и я надеюсь, что принёс SKID ROW пользу. Мне так кажется. А они добавили ценности Erik Grönwall, торговой марке Grönwall. Так что у нас были очень хорошие отношения, и у нас всё было очень хорошо. Но они определённо сильно рисковали».

Erik рассказал о факторах, которые повлияли на его решение покинуть SKID ROW:

«Я понимаю, что трудно осознать, с чем связана пересадка костного мозга или лечение лейкемии. Существует много факторов, и определённого точно работающего плана нет. Это выглядит примерно так: "Сейчас вот такое происходит с вашим телом. Мы должны выяснить, что это". Анализы крови каждый месяц, каждый третий месяц, каждые шесть месяцев. И это очень серьёзно. И за этим нужно следить, конечно. Но мы очень помогали друг другу. И эти ребята были очень щедрыми с самого первого дня. Очень демократичными. Всё было демократично с самого первого дня. Я не был наёмным работником. Я был участником группы. И они позаботились, чтобы мне было очень комфортно. И я тоже хотел быть частью группы. Конечно, можно многое рассказать, но нам было очень хорошо вместе».

По поводу того, почему SKID ROW отказались от предложенного им гастрольного графика: три недели в дороге, включая переезды, а затем месяц отдыха, он ответил:

«Я не могу говорить за них, конечно. Я сделал им предложение, которое, как мне казалось, было бы приемлемым для меня, но оно их не устроило. Им приходится делать то, что они делают, и они занимаются группой уже долгое время, и им каким-то образом всегда удаётся вернуться снова. Так что не мне об этом рассуждать».

Erik добавил, что он действительно хотел найти работающий вариант, учитывая обстоятельства, но ему не оставили другого выбора, кроме как уйти:

«Я также чувствую грусть от того, что мы оказались в такой ситуации. Но я считаю, что мы пытались найти решение. И в конце концов каждый должен делать то, что считает нужным».

Он также высоко отозвался об Sebastian Bach'е:

«С того дня, как я присоединился к SKID ROW, я говорил, что если я встречу Sebastian'a, я пожму ему руку и скажу: "Спасибо за вдохновение", потому что он вдохновил меня стать вокалистом, когда я рос. И я повторюсь, то, что он сделал на альбоме [SKID ROW] "Slave To The Grind", — одно из трёх лучших вокальных исполнений всех времён в истории рок-н-ролла. Это было безумно здорово. Так что для меня было большой честью выйти на сцену и спеть эти песни. В вокальном плане в них происходит много всего интересного, что, безусловно, делает их увлекательными. Но в плохие для тебя дни это не так увлекательно. Когда ты простужен, тогда это отстой — тогда это худшая работа в мире, но когда ты на высоте, это здорово».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 421

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом