25 янв 2025



ERIK GRÖNWALL о своем пребывании в SKID ROW



ERIK GRÖNWALL в новом интервью вновь коснулся темы ухода из SKID ROW:



«Это было чрезвычайно трудное решение. И если бы я мог остаться в группе, я бы остался в ней. Просто наступил момент, когда я понял, что если я хочу уважать того, кто прошёл через всё это, уважать свои собственные ценности, я просто должен принять это решение. Это было правильное, но трудное решение».



Он сказал, что и он, и участники SKID ROW «рисковали», когда решили работать друг с другом:



«Я помню, как однажды сказал Rachel'у [Bolan]: "Ребята, вы очень сильно рисковали со мной". А он ответил: "Да, но ты рискнул в четыре раза больше" или что-то в этом роде, потому что в группе есть ещё четыре человека. Но дело в том, что мы сразу же сработались. И я до сих пор считаю, что мы очень подходили друг другу. Они помогли мне, и я надеюсь, что принёс SKID ROW пользу. Мне так кажется. А они добавили ценности Erik Grönwall, торговой марке Grönwall. Так что у нас были очень хорошие отношения, и у нас всё было очень хорошо. Но они определённо сильно рисковали».



Erik рассказал о факторах, которые повлияли на его решение покинуть SKID ROW:



«Я понимаю, что трудно осознать, с чем связана пересадка костного мозга или лечение лейкемии. Существует много факторов, и определённого точно работающего плана нет. Это выглядит примерно так: "Сейчас вот такое происходит с вашим телом. Мы должны выяснить, что это". Анализы крови каждый месяц, каждый третий месяц, каждые шесть месяцев. И это очень серьёзно. И за этим нужно следить, конечно. Но мы очень помогали друг другу. И эти ребята были очень щедрыми с самого первого дня. Очень демократичными. Всё было демократично с самого первого дня. Я не был наёмным работником. Я был участником группы. И они позаботились, чтобы мне было очень комфортно. И я тоже хотел быть частью группы. Конечно, можно многое рассказать, но нам было очень хорошо вместе».



По поводу того, почему SKID ROW отказались от предложенного им гастрольного графика: три недели в дороге, включая переезды, а затем месяц отдыха, он ответил:



«Я не могу говорить за них, конечно. Я сделал им предложение, которое, как мне казалось, было бы приемлемым для меня, но оно их не устроило. Им приходится делать то, что они делают, и они занимаются группой уже долгое время, и им каким-то образом всегда удаётся вернуться снова. Так что не мне об этом рассуждать».



Erik добавил, что он действительно хотел найти работающий вариант, учитывая обстоятельства, но ему не оставили другого выбора, кроме как уйти:



«Я также чувствую грусть от того, что мы оказались в такой ситуации. Но я считаю, что мы пытались найти решение. И в конце концов каждый должен делать то, что считает нужным».



Он также высоко отозвался об Sebastian Bach'е:



«С того дня, как я присоединился к SKID ROW, я говорил, что если я встречу Sebastian'a, я пожму ему руку и скажу: "Спасибо за вдохновение", потому что он вдохновил меня стать вокалистом, когда я рос. И я повторюсь, то, что он сделал на альбоме [SKID ROW] "Slave To The Grind", — одно из трёх лучших вокальных исполнений всех времён в истории рок-н-ролла. Это было безумно здорово. Так что для меня было большой честью выйти на сцену и спеть эти песни. В вокальном плане в них происходит много всего интересного, что, безусловно, делает их увлекательными. Но в плохие для тебя дни это не так увлекательно. Когда ты простужен, тогда это отстой — тогда это худшая работа в мире, но когда ты на высоте, это здорово».







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