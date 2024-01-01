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Skid Row

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|||| 6 сен 2024

Гитарист SKID ROW о возможности реюниона



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Scotti Hill в недавнем интервью рассказал о том, как идут поиски нового вокалиста:

«Мы рассматриваем разные кандидатуры. У нас есть приличный список людей, с которыми мы собираемся пообщаться. И мы продолжаем поиски. Но у нас не как у SMASHING PUMPKINS, когда они приглашали людей со всего мира, чтобы те прислали им свои плёнки. Это уже перебор».

На вопрос о том, обращались ли к нему и его коллегам по группе SKID ROW певцы с предложением попробовать себя в группе, или же они активно ищут потенциальных вокалистов, он ответил:

«Многие люди обращались к нам. Я понимаю, почему. Но я не занимаюсь этим вопросом. Я люблю SKID ROW, это моя семья, это моя жизнь, но когда я не со SKID ROW, я здесь [у себя дома] занимаюсь своими делами. Так что я держусь подальше от всего этого. Но многие люди связываются с нами, и некоторые из них действительно хороши. Некоторые — не очень. Но в соцсетях можно легко найти нужных людей. Это не похоже на старые добрые времена, когда нужно было давать объявление в каждую музыкальную газету в стране, передавать информацию из уст в уста, как было до Интернета. Сейчас всё гораздо проще».

Что касается того, есть ли предпочтение в том, известный ли это певец или нет, Hill сказал:

«Нет. Это даже не обязательно должен быть мужчина. Посмотрите на Lzzy [Hale из HALESTORM, которая отыграла четыре концерта со SKID ROW в конце мая и начале июня в качестве приглашённой вокалистки]. Она пришла и зажгла. Это может быть женщина».

Он также в очередной раз ответил на непрекращающиеся призывы некоторых фанатов воссоединиться с Sebastian Bach, который был вокалистом в самый коммерчески успешный период группы:

«Они никогда не перестанут спрашивать о воссоединении. Но для меня, и я думаю, что могу говорить за других ребят, это просто вопрос качества жизни. Люди говорят: "Просто отбросьте свои разногласия и сделайте это". Я не хочу этого делать. Нет никаких разногласий. Я просто не хочу этого делать. Я не хочу находиться рядом с тем, кто мне не нравится.

В прошлом мы создавали великие вещи, но это нечто большее, чем группа или музыка. Кто-то говорит: "Сделай это для фанатов". Нет. Я не собираюсь жертвовать своей хорошей жизнью, благополучием и покоем, я не собираюсь жертвовать этим ради фанатов. Я подобным не занимаюсь. И любой, кто называет себя фанатом, не стал бы просить группу пройти через то, чего она не хочет делать. Но люди хотят чего-то, что им нравится. Они хотят, чтобы группа вернулась с тем вокалистом. Они всё ещё хотят, чтобы Бон Скотт вернулся в AC/DC».

На вопрос о том, есть ли какая-то конкретная «черта характера», которая делает воссоединение SKID ROW с Sebastian Bach невозможным, Hill ответил:

«Я не хочу страдать от отравления каждый день в неделю. Вот и всё. Это токсичная ситуация. Я не могу назвать какую-то одну причину. Я к тому, что есть много конкретных моментов. Очень много специфических факторов. И мы всегда были очень скрытны в этом вопросе. Может быть, когда-нибудь мы начнём говорить об этом — нам есть о чём рассказать. Давайте сфокусируемся на чём-то другом.

Если вам не нравится SKID ROW без этого вокалиста, можете не слушать. И с другой стороны, если вы любите этого певца, если вы любите и его, и нас, то сходите на его концерт. Мы говорим о Sebastian Bach. Посетите его концерт. Вот что я вам скажу. Он выкладывается по полной. Он на 100 процентов рок-н-ролльщик, и он выкладывается по полной. Так что если вы пойдёте на его концерт, вы увидите рок-шоу. Но мне это в жизни не нужно. Я не собираюсь заставлять себя проходить через всё это. Я просто не хочу этого».




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