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SEBASTIAN BACH: «Подвижек с реюнионом нет»



SEBASTIAN BACH в рамках недавнего интервью вновь получил вопрос о возможности воссоединения SKID ROW:



«Ну, сейчас на этом направлении ничего не происходит. Кроме того, что мы с Rob'ом [Affuso], барабанщиком классического состава SKID ROW, вместе снимаем клипы, общаемся и отлично ладим. Но я слишком занят своими делами, чтобы даже думать об этом. Но было бы здорово, если бы это получилось, я думаю, в значительной степени ради фанатов. Но сейчас на этом направлении ничего не происходит»







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