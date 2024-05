сегодня



SEBASTIAN BACH видит сны о возможности воссоединения со SKID ROW: «Я бы с удовольствием это сделал»



В рамках беседы в "Trunk Nation With Eddie Trunk" Sebastian'a Bach'a спросили, обсуждали ли с ним бывшие коллеги из группы SKID ROW возможность воссоединения, поскольку им снова нужен вокалист. Он ответил:



«На последнем шоу KISS я узнал кое-что, чего не знал до него. Существует некоторое недопонимание. И мне нужно пообщаться с ребятами, потому что произошло нечто, что не соответствует действительности. Я не могу сказать, что именно, но история о том, что я им не нравлюсь и что я сумасшедший, — полная чушь. Это неправда. Были попытки свести нас снова вместе.



Я сосредоточен на своём новом альбоме "Child Within The Man" и текущем туре, поэтому у меня не было времени думать о воссоединении. Я могу сказать всему миру, что есть все шансы, что это произойдёт, потому что нет ни одной чёртовой причины, чтобы этого не произошло, потому что сейчас причина, по которой это не произошло, — это недопонимание. Это всё, что я могу сказать».



На вопрос о том, работает ли он над устранением этого недопонимания и готов ли он снова играть со SKID ROW, Bach ответил следующее:



«Я сотрудничаю со всеми в мире. Я пою в KINGS OF CHAOS. Я пою в ROYAL MACHINES. В моей группе 25 человек. Нет причин, по которым я не могу выступать с ними. Но вот в чём дело: у меня не так много энергии. Мне 56 лет... Сейчас я стараюсь говорить как можно тише, потому что у меня на носу три концерта подряд. У меня нет чёртовой энергии. Я стараюсь, я отдаю столько, сколько могу.



Мне нужно написать продуманное письмо, чтобы исправить недопонимание, но я должен убедиться, что это идеальное письмо, и я не скажу ничего плохого и не стану шутить. Сейчас у меня просто нет сил на это, но я знаю, что мне нужно это сделать. Но в текущий момент у меня слишком много дел».



О своём желании снова выступать со SKID ROW Sebastian сказал:



«Я бы с удовольствием это сделал. У меня есть подобные сны. Мне снится повторяющийся кошмар, в котором SKID ROW воссоединяются, я иду на концерт и забываю свои наушники. Я за кулисами, а вся арена забита, там Rachel [Bolan, басист SKID ROW] и Snake [гитарист SKID ROW Dave Sabo], и я говорю: «Чёрт, мне надо возвращаться в отель. Я забыл свои чёртовы наушники». И вот я уже в Uber, и я мчусь в отель, и реально происходит воссоединение. Я должен взять свои чёртовы наушники, а я не могу найти ключ от отеля. Так что давайте проанализируем это, давайте проанализируем фигню, которая происходит в моей голове. А потом мне снятся другие сны, в которых мы устраиваем шоу воссоединения, и ничего не происходит. Мы просто играем, а потом уходим со сцены и говорим: «Так держать!» И нет никаких ссор, никакой драмы, мы просто играем. Я рассказал об этом Rob'y [Affuso, бывшему барабанщику SKID ROW]. Он смеётся. Он сказал: «Только представьте, чёрт возьми. Просто устройте уже такое шоу». Забавные у меня сны».







+0 -1



просмотров: 223