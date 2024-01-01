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*KISS набрали миллиард 31
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*KISS набрали миллиард 31
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 24
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 23
*PAUL STANLEY: «Я был убеждён, что могу играть на гитаре, хот... 20
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Scorpions

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15 июл 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

10 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о долгожительстве

30 июн 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

27 июн 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о возможности выступления с братом

22 июн 2024 : 		 В работе фильм о SCORPIONS

21 июн 2024 : 		 Прошот от SCORPIONS

15 июн 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

10 июн 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

13 май 2024 : 		 Видео из анналов SCORPIONS

19 апр 2024 : 		 SCORPIONS почтили память Джеймса Коттака

17 апр 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о том, почему прощальный тур группы не стал последним

13 апр 2024 : 		 SCORPIONS открыли серию концертов

28 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1984 года

28 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1983 года

10 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

9 мар 2024 : 		 Вокалист SCORPIONS восстанавливается после операции

23 янв 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

20 дек 2023 : 		 SCORPIONS собираются сыграть "Crossfire"

9 дек 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

27 ноя 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

14 ноя 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

29 окт 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

24 окт 2023 : 		 ULI JON ROTH о песнях SCORPIONS, в записи которых RUDOLF SCHENKER не участвовал

15 окт 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

12 окт 2023 : 		 Вокалист SCORPIONS о планах на будущее: «Мы будем продолжать»

7 окт 2023 : 		 MIKKEY DEE: «SCORPIONS могут существовать вечно»
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Концертное видео SCORPIONS 1985 года



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SCORPIONS продолжают аннальные раскопки и представляют новое видео с выступления в Рио в 1985 году.

SCORPIONS Perform вЂњThe ZooвЂќ From Rock In Rio 1985; Classic Video Streaming




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