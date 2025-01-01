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*С Новым Годом! 76
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*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 32
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 19
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
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Scorpions

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7 янв 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

23 дек 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS

9 дек 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS

6 дек 2024 : 		 SCORPIONS дают совет молодым

28 окт 2024 : 		 MIKKEY DEE о пребывании в SCORPIONS

25 окт 2024 : 		 SCORPIONS отметят 60-лет дома

15 окт 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1985 года

8 окт 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

16 сен 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1996 года

11 сен 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1991 года

4 сен 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS упал с лестницы

19 авг 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1977 года

6 авг 2024 : 		 DORO спела со SCORPIONS

28 июл 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

26 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS обещает сюрпризы на 60-летие группы

16 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS об отношениях с Rudolf'ом

15 июл 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

10 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о долгожительстве

30 июн 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

27 июн 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о возможности выступления с братом

22 июн 2024 : 		 В работе фильм о SCORPIONS

21 июн 2024 : 		 Прошот от SCORPIONS

15 июн 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

10 июн 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

13 май 2024 : 		 Видео из анналов SCORPIONS

19 апр 2024 : 		 SCORPIONS почтили память Джеймса Коттака
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Концертное видео SCORPIONS



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SCORPIONS опубликовали концертное видео на "Peacemaker", съемки которого проходили в рамках Hellfest 2022

Watch SCORPIONS Perform "Peacemaker" Live At Hellfest 2022; Pro-Shot Video Streaming




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