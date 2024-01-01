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*KISS набрали миллиард 32
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 26
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 24
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 20
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Scorpions

*



16 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS об отношениях с Rudolf'ом

15 июл 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

10 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о долгожительстве

30 июн 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

27 июн 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о возможности выступления с братом

22 июн 2024 : 		 В работе фильм о SCORPIONS

21 июн 2024 : 		 Прошот от SCORPIONS

15 июн 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

10 июн 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

13 май 2024 : 		 Видео из анналов SCORPIONS

19 апр 2024 : 		 SCORPIONS почтили память Джеймса Коттака

17 апр 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о том, почему прощальный тур группы не стал последним

13 апр 2024 : 		 SCORPIONS открыли серию концертов

28 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1984 года

28 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1983 года

10 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

9 мар 2024 : 		 Вокалист SCORPIONS восстанавливается после операции

23 янв 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

20 дек 2023 : 		 SCORPIONS собираются сыграть "Crossfire"

9 дек 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

27 ноя 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

14 ноя 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

29 окт 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

24 окт 2023 : 		 ULI JON ROTH о песнях SCORPIONS, в записи которых RUDOLF SCHENKER не участвовал

15 окт 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

12 окт 2023 : 		 Вокалист SCORPIONS о планах на будущее: «Мы будем продолжать»
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Гитарист SCORPIONS об отношениях с Rudolf'ом



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Matthias Jabs в интервью Rudi Messiah рассказал о творческом взаимодействии с основным автором музыки группы, Rudolf'ом Schenker'ом:

«Для меня самое главное — чтобы группа была успешной. Если у нас получаются отличные песни, то у меня всегда достаточно работы, чтобы сделать все гитарные аранжировки или большую их часть. Но если у нас достаточно хороших песен, то нет абсолютной необходимости начинать сочинять что-то ещё. Какие-то песни могут выйти такими же хорошими, какие-то лучше, некоторые получатся не так уж хороши, но главное — чтобы альбом в целом был отличным. По крайней мере, так мы все думаем в то время, когда его создаём. Если оглянуться назад, иногда у тебя начинает формироваться другое мнение, но самое главное — чтобы группа продолжала быть успешной, и к этому должны стремиться все участники команды.

Я знаю, что в некоторых группах участники спорят о том, что они хотят сочинять столько же [сколько основной автор материала], и иногда эта модель работает, но многие группы распадаются из-за подобных склок. Поэтому я считаю, что если вы думаете наперёд, то вы понимаете, как поступить правильно... В следующем году мы отмечаем 60-летие. Невозможно достичь такого рубежа, когда у вас есть разногласия по поводу относительно незначительных вещей или мелочей. Нужно видеть картину в целом. Это гораздо важнее».




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