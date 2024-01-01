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Гитарист SCORPIONS об отношениях с Rudolf'ом



Matthias Jabs в интервью Rudi Messiah рассказал о творческом взаимодействии с основным автором музыки группы, Rudolf'ом Schenker'ом:



«Для меня самое главное — чтобы группа была успешной. Если у нас получаются отличные песни, то у меня всегда достаточно работы, чтобы сделать все гитарные аранжировки или большую их часть. Но если у нас достаточно хороших песен, то нет абсолютной необходимости начинать сочинять что-то ещё. Какие-то песни могут выйти такими же хорошими, какие-то лучше, некоторые получатся не так уж хороши, но главное — чтобы альбом в целом был отличным. По крайней мере, так мы все думаем в то время, когда его создаём. Если оглянуться назад, иногда у тебя начинает формироваться другое мнение, но самое главное — чтобы группа продолжала быть успешной, и к этому должны стремиться все участники команды.



Я знаю, что в некоторых группах участники спорят о том, что они хотят сочинять столько же [сколько основной автор материала], и иногда эта модель работает, но многие группы распадаются из-за подобных склок. Поэтому я считаю, что если вы думаете наперёд, то вы понимаете, как поступить правильно... В следующем году мы отмечаем 60-летие. Невозможно достичь такого рубежа, когда у вас есть разногласия по поводу относительно незначительных вещей или мелочей. Нужно видеть картину в целом. Это гораздо важнее».







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