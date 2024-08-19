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Scorpions

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Видео полного выступления SCORPIONS 1977 года



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SCORPIONS продолжают аннальные раскопки и представляют полную запись выступления в Kaléidospop седьмого мая 1977 года:

“All Night Long”
“Pictured Life”
“Backstage Queen”
“Polar Nights”
“In Trance”
“Speedy’s Coming”
“Dark Lady”
“Robot Man”

SCORPIONS Shares KalГ©idospop 1977 Full Concert; Video




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19 авг 2024
Klawd Air
Охуенный лайв. Он уже давненько на ютубе есть, но на оф. канале только сейчас появился. Уже не раз смотрел, очень уж люблю дооперационный голос Клауса и общий задор группы. Видно и слышно, что парни голодны до свершений и их тупо прëт от музыки. Ну, и группа ещë не успела стать музыкальной машиной, никаких заученных и распланированных перемещений по сцене. Pure Rock'N'Roll, как говорится. Или, как сказал бы Клаус, Рак-Н-Роуль.😄
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