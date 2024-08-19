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Видео полного выступления SCORPIONS 1977 года



SCORPIONS продолжают аннальные раскопки и представляют полную запись выступления в Kaléidospop седьмого мая 1977 года:



“All Night Long”

“Pictured Life”

“Backstage Queen”

“Polar Nights”

“In Trance”

“Speedy’s Coming”

“Dark Lady”

“Robot Man”







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