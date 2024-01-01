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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 26
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 17
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
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Scorpions

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Видео полного выступления SCORPIONS



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Видео полного выступления SCORPIONS, которое состоялось в рамках Hellfest 2015, доступно для просмотра ниже:

"Going Out with A Bang"
"Make It Real"
"The Zoo"
"Coast To Coast"
"Top Of The Bill / Steamrock Fever / Speedy’s Coming / Catch Your Train"
"We Built This House"
"Delicate Dance"
"Always Somewhere / Eye Of The Storm / Send Me An Angel"
"Wind Of Change"
"Big City Nights"
"Dynamite"
- drum solo -
"Crazy World"
"Blackout"
"Still Loving You"
"Rock You Like A Hurricane"

SCORPIONS Share Pro-Shot Video Of Entire Hellfest 2015 Show




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