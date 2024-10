сегодня



Видео полного выступления SCORPIONS



Видео полного выступления SCORPIONS, которое состоялось в рамках Hellfest 2015, доступно для просмотра ниже:



"Going Out with A Bang"

"Make It Real"

"The Zoo"

"Coast To Coast"

"Top Of The Bill / Steamrock Fever / Speedy’s Coming / Catch Your Train"

"We Built This House"

"Delicate Dance"

"Always Somewhere / Eye Of The Storm / Send Me An Angel"

"Wind Of Change"

"Big City Nights"

"Dynamite"

- drum solo -

"Crazy World"

"Blackout"

"Still Loving You"

"Rock You Like A Hurricane"







