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Новости
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 201
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
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*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
*Новое видео BEHEMOTH 28
*MARTY FRIEDMAN: «Из MEGADETH я ушел не очень» 21
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*MESSIAH MARCOLIN выступит с CANDLEMASS 10
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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 201
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 55
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
[= ||| все новости группы



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Scorpions

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3 фев 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

20 янв 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

7 янв 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

23 дек 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS

9 дек 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS

6 дек 2024 : 		 SCORPIONS дают совет молодым

28 окт 2024 : 		 MIKKEY DEE о пребывании в SCORPIONS

25 окт 2024 : 		 SCORPIONS отметят 60-лет дома

15 окт 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1985 года

8 окт 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

16 сен 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1996 года

11 сен 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1991 года

4 сен 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS упал с лестницы

19 авг 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1977 года

6 авг 2024 : 		 DORO спела со SCORPIONS

28 июл 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

26 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS обещает сюрпризы на 60-летие группы

16 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS об отношениях с Rudolf'ом

15 июл 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

10 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о долгожительстве

30 июн 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

27 июн 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о возможности выступления с братом

22 июн 2024 : 		 В работе фильм о SCORPIONS

21 июн 2024 : 		 Прошот от SCORPIONS

15 июн 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

10 июн 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года
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Концертное видео SCORPIONS



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SCORPIONS опубликовали концертное видео на "Send Me An Angel", съемки которого проходили в рамках Hellfest 2022.




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