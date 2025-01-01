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Концертное видео SCORPIONS



SCORPIONS опубликовали концертное видео на "Bad Boys Running Wild", съемки которого проходили в рамках Hellfest 2022.



Кроме того, из-за недавних проблем со здоровьем Mikkey Dee, коллектив перенес серию концертов в Лас-Вегасе с февраля/марта на август.







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