Видео полного выступления SCORPIONS 1996 года



SCORPIONS продолжают аннальные раскопки и представляют полную запись выступления 24 августа 1996 года в Weise Docks, Bremerhaven, Germany:



"Tease Me, Please Me"

"Bad Boys Running Wild"

"Oh Girl (I Wanna Be With You)"

"Loving You Sunday Morning"

"Big City Nights"

"Wild Child"

"Hit Between The Eyes"

"Wind Of Change"

"Blackout"

"Alien Nation"

"Holiday"

"You And I"

"Coast To Coast"

"Stone In My Shoe"

"Kottak Attack"

"Still Loving You"

"Rock You Like A Hurricane"











