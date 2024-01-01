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*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 143
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 18
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*Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку» 17
*Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer" 16
*ALICE IN CHAINS мошенники? 13
*Новое видео KING DIAMOND 13
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 12
*Профессиональное видео с выступления RAGE 12
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*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 143
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 18
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 18
*Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку» 17
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Scorpions

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23 дек 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS

9 дек 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS

6 дек 2024 : 		 SCORPIONS дают совет молодым

28 окт 2024 : 		 MIKKEY DEE о пребывании в SCORPIONS

25 окт 2024 : 		 SCORPIONS отметят 60-лет дома

15 окт 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1985 года

8 окт 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

16 сен 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1996 года

11 сен 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1991 года

4 сен 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS упал с лестницы

19 авг 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1977 года

6 авг 2024 : 		 DORO спела со SCORPIONS

28 июл 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

26 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS обещает сюрпризы на 60-летие группы

16 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS об отношениях с Rudolf'ом

15 июл 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

10 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о долгожительстве

30 июн 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

27 июн 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о возможности выступления с братом

22 июн 2024 : 		 В работе фильм о SCORPIONS

21 июн 2024 : 		 Прошот от SCORPIONS

15 июн 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

10 июн 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

13 май 2024 : 		 Видео из анналов SCORPIONS

19 апр 2024 : 		 SCORPIONS почтили память Джеймса Коттака

17 апр 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о том, почему прощальный тур группы не стал последним
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|||| сегодня

Концертное видео SCORPIONS



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SCORPIONS опубликовали концертное видео на "Seventh Sun" , съемки которого проходили в рамках Hellfest 2022

Watch SCORPIONS Perform "Seventh Sun" Live At Hellfest 2022; Pro-Shot Video Streaming




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