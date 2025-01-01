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*KATATONIA рассталась с гитаристом 27
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома» 18
*Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию» 18
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Scorpions

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20 мар 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

18 мар 2025 : 		 Сын MIKKEY DEE выступил со SCORPIONS

21 фев 2025 : 		 SCORPIONS опять хотят в студию

14 фев 2025 : 		 Фильм о SCORPIONS начнут снимать весной

3 фев 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

20 янв 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

7 янв 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

23 дек 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS

9 дек 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS

6 дек 2024 : 		 SCORPIONS дают совет молодым

28 окт 2024 : 		 MIKKEY DEE о пребывании в SCORPIONS

25 окт 2024 : 		 SCORPIONS отметят 60-лет дома

15 окт 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1985 года

8 окт 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

16 сен 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1996 года

11 сен 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1991 года

4 сен 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS упал с лестницы

19 авг 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1977 года

6 авг 2024 : 		 DORO спела со SCORPIONS

28 июл 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

26 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS обещает сюрпризы на 60-летие группы

16 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS об отношениях с Rudolf'ом

15 июл 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

10 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о долгожительстве

30 июн 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

27 июн 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о возможности выступления с братом
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Концертное видео SCORPIONS



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SCORPIONS опубликовали концертное видео на “Rock Believer”, съемки которого проходили в рамках Hellfest 2022.




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