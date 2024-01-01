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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*Новая песня OPETH 38
*MACHINE HEAD выпускают пиво 36
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
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Scorpions

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6 авг 2024 : 		 DORO спела со SCORPIONS

28 июл 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

26 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS обещает сюрпризы на 60-летие группы

16 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS об отношениях с Rudolf'ом

15 июл 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

10 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о долгожительстве

30 июн 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

27 июн 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о возможности выступления с братом

22 июн 2024 : 		 В работе фильм о SCORPIONS

21 июн 2024 : 		 Прошот от SCORPIONS

15 июн 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

10 июн 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

13 май 2024 : 		 Видео из анналов SCORPIONS

19 апр 2024 : 		 SCORPIONS почтили память Джеймса Коттака

17 апр 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о том, почему прощальный тур группы не стал последним

13 апр 2024 : 		 SCORPIONS открыли серию концертов

28 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1984 года

28 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1983 года

10 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

9 мар 2024 : 		 Вокалист SCORPIONS восстанавливается после операции

23 янв 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

20 дек 2023 : 		 SCORPIONS собираются сыграть "Crossfire"

9 дек 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

27 ноя 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

14 ноя 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

29 окт 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980
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DORO спела со SCORPIONS



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DORO присоединилась на сцене к SCORPIONS в рамках выступления на Wacken Open Air 2024 и исполнила “Big City Nights".

SCORPIONS Perform вЂњBig City NightsвЂќ With DORO At Wacken; Video




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