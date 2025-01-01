сегодня



SCORPIONS опять хотят в студию



В недавней беседе у Klaus'a Meine спросили, есть ли у него и его коллег планы по работе над продолжением альбома «Rock Believer» 2022 года:



«На самом деле я не знаю. Есть много веских причин, почему мы должны это сделать, потому что так увлекательно и писать новые песни, и пробовать что-то новое. С нами работает замечательная команда. А наш сопродюсер, звукоинженер Hans-Martin Buff получил недавно "Грэмми" в Лос-Анджелесе за работу с Peter Gabriel'ом над 3D-звуком. Он сейчас специализируется на 3D-продакшне, и он очень хорош, и с ним всегда весело работать в студии, записывать вокал, записывать новые песни. У нас замечательное оборудование.



Так что есть миллион веских причин вернуться в студию в ближайшее время. Но, с другой стороны, сейчас уже не то время, чтобы выпускать альбомы. Возможно, было бы неплохо записать просто несколько песен. Но в целом всегда хорошо вернуться к творчеству и разбудить свою креативность. Это здорово, и мы всегда наслаждаемся этим процессом. Так что я не знаю. Посмотрим, как всё получится в этом году. Впереди ещё много концертов, и мы должны сначала их отыграть, прежде чем строить планы на то, что может случиться в 2026».







+1 -0



просмотров: 154

