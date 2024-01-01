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*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 39
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 28
*Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ... 17
*Видео полного выступления SCORPIONS 12
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Scorpions

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22 июн 2024 : 		 В работе фильм о SCORPIONS

21 июн 2024 : 		 Прошот от SCORPIONS

15 июн 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

10 июн 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

13 май 2024 : 		 Видео из анналов SCORPIONS

19 апр 2024 : 		 SCORPIONS почтили память Джеймса Коттака

17 апр 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о том, почему прощальный тур группы не стал последним

13 апр 2024 : 		 SCORPIONS открыли серию концертов

28 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1984 года

28 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1983 года

10 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

9 мар 2024 : 		 Вокалист SCORPIONS восстанавливается после операции

23 янв 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

20 дек 2023 : 		 SCORPIONS собираются сыграть "Crossfire"

9 дек 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

27 ноя 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

14 ноя 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

29 окт 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

24 окт 2023 : 		 ULI JON ROTH о песнях SCORPIONS, в записи которых RUDOLF SCHENKER не участвовал

15 окт 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

12 окт 2023 : 		 Вокалист SCORPIONS о планах на будущее: «Мы будем продолжать»

7 окт 2023 : 		 MIKKEY DEE: «SCORPIONS могут существовать вечно»

30 сен 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

22 сен 2023 : 		 ULI JON ROTH об уходе из SCORPIONS: «Это было лёгкое решение»

17 сен 2023 : 		 RUDOLF SCHENKER хочет отпраздновать 60-летие SCORPIONS

17 сен 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980
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В работе фильм о SCORPIONS



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По данным Deadline, байопик SCORPIONS "Wind Of Change" в настоящее время разрабатывается и продюсируется компанией ESX Entertainment, основанной актером, продюсером и бывшим гонщиком Али Афшаром.

ESX Entertainment - успешная инди-компания по производству фильмов и телевизионных программ, которая в последние годы сделала себе имя, поставляя на стримеры новогодний контент в условиях пандемии.

Фильм "'Wind Of Change'" расскажет историю "трех закадычных друзей, чья страсть к рок-н-роллу послужила толчком к их восхождению из пепла Германии после Второй мировой войны к мировой славе в 1980-х годах в качестве мультиплатиновой рок-группы SCORPIONS", как сообщает Deadline. Режиссером выступит француз Алекс Ранаривело ("Американский рестлер: Волшебник").




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