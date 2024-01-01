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В работе фильм о SCORPIONS



По данным Deadline, байопик SCORPIONS "Wind Of Change" в настоящее время разрабатывается и продюсируется компанией ESX Entertainment, основанной актером, продюсером и бывшим гонщиком Али Афшаром.



ESX Entertainment - успешная инди-компания по производству фильмов и телевизионных программ, которая в последние годы сделала себе имя, поставляя на стримеры новогодний контент в условиях пандемии.



Фильм "'Wind Of Change'" расскажет историю "трех закадычных друзей, чья страсть к рок-н-роллу послужила толчком к их восхождению из пепла Германии после Второй мировой войны к мировой славе в 1980-х годах в качестве мультиплатиновой рок-группы SCORPIONS", как сообщает Deadline. Режиссером выступит француз Алекс Ранаривело ("Американский рестлер: Волшебник").







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