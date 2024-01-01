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*Умер Пол Ди'Анно 37
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
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Scorpions

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MIKKEY DEE о пребывании в SCORPIONS



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MIKKEY DEE в рамках пресс-конференции по случаю 60-летнего концерта SCORPIONS рассказал, как он оказался в группе:

«Я играл в MOTÖRHEAD, как вы, наверное, знаете, около 25 лет. И, к сожалению, Лемми [лидер MOTÖRHEAD] скончался в конце 2015-го года. И тогда Matthias позвонил в начале 2016-го и спросил: "Ты в Гётеборге [Гетеборг, Швеция], Mikkey?" Я ответил: "Да". Он такой: "Можешь завтра приехать в Люксембург?" [Смеётся] В общем, так всё и получилось. А я, по сути, должен был немного помочь, потому что Джеймс Коттак [тогдашний барабанщик SCORPIONS] был нездоров. Но тур в Германии был отличным. А я в это время просто стоял рядом. Мы немного порепетировали, тайком выучив несколько песен. А потом я отыграл с ними год, и вот я в группе уже девятый год... Девять лет исполнится в следующем году. Но мы в строю и продолжаем зажигать, как никогда раньше, я бы сказал, и это было отличное путешествие для меня.

Если бы вы спросили меня, я бы сказал: "Да, я играю с этими сумасшедшими ребятами около четырёх лет". Но уже прошло почти девять, так что время летит. И за годы COVID мы успели создать отличную пластинку ["Rock Believer"]. Так что эти девять лет пролетели очень быстро. Я бы сказал, что прошло четыре года, может быть, пять, но не девять. Но вот мы достигли этой точки. Вот так всё и получилось. Так что что-то плохое превратилось во что-то очень хорошее, я бы сказал. И да, после смерти Лемми и прихода в группу я хотел привнести в SCORPIONS немного мощи, плотности и немного MOTÖRHEAD. Мы дружили все эти годы, виделись на фестивалях и концертах, так что вроде как знали друг друга, но никогда не играли вместе. И вот мы здесь. Надеюсь, впереди ещё много лет. Мы начинаем с 60-летнего юбилея в следующем году, так что для меня большая честь участвовать в этом».




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