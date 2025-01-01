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Сын MIKKEY DEE выступил со SCORPIONS



SCORPIONS отыграли 15 марта первое шоу после неприятностей со здоровьем у MIKKEY DEE в рамках фестиваля Vive Latino, Estadio GNP Seguros (formerly Foro Sol), Mexico City, Mexico. И в нескольких песнях его подменял сын, Marcus. Видео с его исполнением Blackout опубликовал в своем аккаунте Mikkey.







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