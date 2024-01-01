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*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 29
*Новое видео DREAM THEATER 24
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
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Scorpions

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|||| 15 окт 2024

Видео полного выступления SCORPIONS 1985 года



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Видео полного выступления SCORPIONS, состоявшегося в рамках фестиваля Rock In Rio 1985, доступно для просмотра ниже.

SCORPIONS Share Full Concert From Rock In Rio 1985




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