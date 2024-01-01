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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 50
*Умер Пол Ди'Анно 35
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 21
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 19
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*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я и на смертном одре буду наяривать ... 13
*GOJIRA 8 месяцев держали в тайне факт выступления на открыти... 13
*Вокалист METALLICA: «Мы не собираемся быть группой, играющей... 13
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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 50
*Умер Пол Ди'Анно 35
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 21
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
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Scorpions

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25 окт 2024 : 		 SCORPIONS отметят 60-лет дома

15 окт 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1985 года

8 окт 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

16 сен 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1996 года

11 сен 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1991 года

4 сен 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS упал с лестницы

19 авг 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1977 года

6 авг 2024 : 		 DORO спела со SCORPIONS

28 июл 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

26 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS обещает сюрпризы на 60-летие группы

16 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS об отношениях с Rudolf'ом

15 июл 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

10 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о долгожительстве

30 июн 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

27 июн 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о возможности выступления с братом

22 июн 2024 : 		 В работе фильм о SCORPIONS

21 июн 2024 : 		 Прошот от SCORPIONS

15 июн 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

10 июн 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

13 май 2024 : 		 Видео из анналов SCORPIONS

19 апр 2024 : 		 SCORPIONS почтили память Джеймса Коттака

17 апр 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о том, почему прощальный тур группы не стал последним

13 апр 2024 : 		 SCORPIONS открыли серию концертов

28 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1984 года

28 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1983 года

10 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года
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SCORPIONS отметят 60-лет дома



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SCORPIONS отметят 60-летие творческой деятельности в рамках специального концерта, который пройдет пятого июля на Heinz Von Heiden Arena в Ганновере. Среди специальных гостей заявлены JUDAS PRIEST.

05.07.2025 HANNOVER HEINZ VON HEIDEN ARENA






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