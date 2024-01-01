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SCORPIONS отметят 60-лет дома



SCORPIONS отметят 60-летие творческой деятельности в рамках специального концерта, который пройдет пятого июля на Heinz Von Heiden Arena в Ганновере. Среди специальных гостей заявлены JUDAS PRIEST.

05.07.2025 HANNOVER HEINZ VON HEIDEN ARENA













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