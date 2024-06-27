27 июн 2024



Гитарист SCORPIONS о возможности выступления с братом



RUDOLF SCHENKER в интервью RockFM ответил на вопрос о том, возможен ли концерт SCORPIONS с участием его брата, Michael'a Schenker'a:



«Никогда не говори "никогда". Так что в этом смысле я всегда готов.



У нас было два разных пути. Мой брат хотел стать лучшим гитаристом в мире или одним из лучших гитаристов в мире, а я всегда говорил, что хочу немного другого... В 1970 или 1971 году я дал интервью немецкой музыкальной газете, и у меня спросили: "Какова твоя цель? К чему ты стремишься?" Я ответил: "Я хочу быть участником рок-группы, одной из 30 крупнейших рок-групп в мире". Каждый получает своё, но не каждому подходит то, что подходит другому.



Когда ты хочешь стать одним из лучших гитаристов в мире, очень трудно быть участником группы, потому что у тебя есть свои собственные идеи. А я всегда был за то, чтобы создавать отличную атмосферу с отличными людьми. И сейчас, спустя почти 60 лет, у нас взаимоотношения, пожалуй, лучше, чем у всех групп в мире. Потому что мы играем, мы наслаждаемся, мы не ссоримся. Наша цель — сделать поклонников счастливыми и дать им то, что они хотят. Вот такая ситуация. Я не скажу "никогда", потому что я люблю своего брата. Это очень важный момент. Но когда у вас разный взгляд на мир, вам сложно прийти к взаимопониманию. Так что должно быть подходящее время... Я всегда открыт для этого».







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