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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 30
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Scorpions

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27 июн 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о возможности выступления с братом

22 июн 2024 : 		 В работе фильм о SCORPIONS

21 июн 2024 : 		 Прошот от SCORPIONS

15 июн 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

10 июн 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

13 май 2024 : 		 Видео из анналов SCORPIONS

19 апр 2024 : 		 SCORPIONS почтили память Джеймса Коттака

17 апр 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о том, почему прощальный тур группы не стал последним

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28 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1984 года

28 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1983 года

10 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

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20 дек 2023 : 		 SCORPIONS собираются сыграть "Crossfire"

9 дек 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

27 ноя 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

14 ноя 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

29 окт 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

24 окт 2023 : 		 ULI JON ROTH о песнях SCORPIONS, в записи которых RUDOLF SCHENKER не участвовал

15 окт 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980
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Гитарист SCORPIONS обещает сюрпризы на 60-летие группы



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RUDOLF SCHENKER в недавней беседе рассказал о предстоящем 60-летнем юбилее группы в 2025 году:

«60 лет SCORPIONS. Звучит так, будто мы очень старая группа. С одной стороны, может быть, так оно и есть. Но с другой стороны мы всегда сохраняли свежесть ума, чтобы оставаться актуальными. Это очень важный момент. Многие группы появлялись, взлетали и становились очень успешными. Но проблема в том, что успех — очень опасная вещь, потому что в группе начинается борьба эгоистов. В качестве примера можно привести THE BEATLES. THE ROLLING STONES удалось остаться вместе. То же самое и со SCORPIONS. Мы начинали из Германии, очень медленно. Тогда нам было нелегко выезжать в другие страны, но мы смогли это сделать. Тем самым мы сделали наш логотип SCORPIONS настолько сильным, что Klaus, я и Matthias стали братьями по оружию. Потому что мы знаем, как трудно ездить по миру и добиваться успеха, но мы добились его своими силами, а не с помощью известных менеджеров или чего-то подобного. Нет — мы сделали всё сами. Благодаря этому мы знаем, что такое успех, и я думаю, что это очень важный момент. В следующем году мы будем отмечать 60-летие SCORPIONS, и вас ждёт нечто интересное».




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