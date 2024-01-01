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Гитарист SCORPIONS обещает сюрпризы на 60-летие группы



RUDOLF SCHENKER в недавней беседе рассказал о предстоящем 60-летнем юбилее группы в 2025 году:



«60 лет SCORPIONS. Звучит так, будто мы очень старая группа. С одной стороны, может быть, так оно и есть. Но с другой стороны мы всегда сохраняли свежесть ума, чтобы оставаться актуальными. Это очень важный момент. Многие группы появлялись, взлетали и становились очень успешными. Но проблема в том, что успех — очень опасная вещь, потому что в группе начинается борьба эгоистов. В качестве примера можно привести THE BEATLES. THE ROLLING STONES удалось остаться вместе. То же самое и со SCORPIONS. Мы начинали из Германии, очень медленно. Тогда нам было нелегко выезжать в другие страны, но мы смогли это сделать. Тем самым мы сделали наш логотип SCORPIONS настолько сильным, что Klaus, я и Matthias стали братьями по оружию. Потому что мы знаем, как трудно ездить по миру и добиваться успеха, но мы добились его своими силами, а не с помощью известных менеджеров или чего-то подобного. Нет — мы сделали всё сами. Благодаря этому мы знаем, что такое успех, и я думаю, что это очень важный момент. В следующем году мы будем отмечать 60-летие SCORPIONS, и вас ждёт нечто интересное».







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