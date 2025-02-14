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*Новое видео DEATH SS 196
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 26
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
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Scorpions

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Фильм о SCORPIONS начнут снимать весной



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Вокалист SCORPIONS Klaus Maine в интервью Scorpions Brazil обсудил грядущий байопик "Wind Of Change":

«Работа над фильмом требует определённого времени. И мы надеемся, что в конце этого года он выйдет на экраны по всему миру. Съёмки начнутся через несколько месяцев. Сейчас они работают над сценарием и подбирают актёров, чтобы найти подходящих персонажей, которые сыграют группу. Не так-то просто найти пять Брэдов Питтов».

На вопрос, участвуют ли он и остальные участники SCORPIONS в кастинге и работе над сценарием, Klaus ответил:

«Да, мы участвуем в работе над сценарием, и смотрим, кто может сыграть Rudolf'a Matthias'a и меня. Поэтому мы поддерживаем тесную связь с нашим другом Али Афшаром, который является продюсером этого фильма. У него отличная команда, у него большое сердце, он любит группу, и он сделает особенный биографический фильм, потому что он всей душой и сердцем погрузился в процесс вместе с этой командой. Это заметно».

Он отметил, что не знает, когда именно выйдет «Wind Of Change»:

«К сожалению, ещё слишком рано об этом говорить. Съёмки начнутся примерно в мае, а что будет потом — я понятия не имею. Надеюсь, он выйдет осенью. Было бы здорово. Но с этими кинематографическими проблемами никогда не знаешь, что получится. Есть миллион вещей, которые могут пойти отлично, а могут возникнуть проблемы. Как знать? Мы участвуем в проекте и поддерживаем команду. Но у них есть чёткая концепция фильма, и сценарий тоже довольно крутой. Но если что-то изменится по ходу работы... Мы участвуем в процессе и с большим волнением наблюдаем за происходящим. И надеемся, что фильм получится таким же замечательным, каким его представляют создатели».

Фильм «Wind Of Change» расскажет историю «трёх друзей, чья страсть к рок-н-роллу послужила толчком к их восхождению из пепла Германии после Второй мировой войны к мировой славе в 1980-х годах в качестве мультиплатиновой рок-группы SCORPIONS», сообщает Deadline. Режиссёром выступит Алекс Ранаривело («Американский рестлер: Волшебник»).




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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14 фев 2025
father
Ебать они охуенно попрощались:)
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14 фев 2025
Corpsegrinder04
Прощались они с "Лохами". А настоящим фэнам они преданы до гробовой доски. Уже весь тур на 2025-2026 год на официальном сайте расписан.
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14 фев 2025
father
Corpsegrinder04, https://www.darkside.ru/album/23102/ - забавно теперь тут рецензии читать.

"Последнее творение легендарных немцев"
"Данный альбом ставит жирную точку на творчестве Scorpions"
"Достойное завершение достойного пути"
"безмерно жаль, что более ничего не будет, что на этом заканчивается их великая история"
"Становится грустно от осознания того, что эпоха хэви-метала и хард-рока проходит. Вот и Оззи Осборн заявил, что запишет еще один альбом и уйдет на покой, Deep Purple собираются поступить так же"
"красивый финал творческого пути"

Хотя, судя по вот этим всем комментариям, в те годы бизнес-схема "последний альбом + прощальный тур" вызывала охуеть какой шквал интереса и, как следствие, сильно повышала продажи билетов. Сейчас та же Сепа села в последний вагон уходящего поезда, потому что хуй кто теперь до конца верит в "прощания". Особенно когда они уже выкладывают фотки с записи нового материала:)
14 фев 2025
Nord61
Интересно, им хватит духа не изобразить Франсиса Бухгольца полным мерзавцем и говнюком (учитывая, при каких обстоятельствах он был уволен из группы)?

просмотров: 237

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