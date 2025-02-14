Фильм о SCORPIONS начнут снимать весной

10 июн 2024 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1985 года
13 май 2024 :
|
Видео из анналов SCORPIONS
19 апр 2024 :
|
SCORPIONS почтили память Джеймса Коттака
17 апр 2024 :
|
Гитарист SCORPIONS о том, почему прощальный тур группы не стал последним
13 апр 2024 :
|
SCORPIONS открыли серию концертов
28 мар 2024 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1984 года
28 мар 2024 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1983 года
10 мар 2024 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1985 года
9 мар 2024 :
|
Вокалист SCORPIONS восстанавливается после операции
23 янв 2024 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1985 года
20 дек 2023 :
|
SCORPIONS собираются сыграть "Crossfire"
9 дек 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1980 года
27 ноя 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1980 года
14 ноя 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1980 года
29 окт 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1980
24 окт 2023 :
|
ULI JON ROTH о песнях SCORPIONS, в записи которых RUDOLF SCHENKER не участвовал
15 окт 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1980
12 окт 2023 :
|
Вокалист SCORPIONS о планах на будущее: «Мы будем продолжать»
7 окт 2023 :
|
MIKKEY DEE: «SCORPIONS могут существовать вечно»
30 сен 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1980
22 сен 2023 :
|
ULI JON ROTH об уходе из SCORPIONS: «Это было лёгкое решение»
17 сен 2023 :
|
RUDOLF SCHENKER хочет отпраздновать 60-летие SCORPIONS
17 сен 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1980
9 авг 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1977 года
25 июл 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1977 года
9 июл 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1977 года
28 июн 2023 :
|
Бывший из SCORPIONS выпустил книгу
26 июн 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1977 года
29 май 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1977 года
14 май 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1977 года
2 май 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1977 года
28 апр 2023 :
|
Видео полного выступления SCORPIONS
18 апр 2023 :
|
Участники SCORPIONS заявили, что любят GRETA VAN FLEET
6 апр 2023 :
|
MIKKEY DEE втайне репетировал со SCORPIONS, когда в группе был JAMES KOTTAK
5 апр 2023 :
|
JAMES KOTTAK был удивлён, когда его уволили из SCORPIONS
9 мар 2023 :
|
SCORPIONS поскребли в анналах
5 мар 2023 :
|
12 винилов SCORPIONS
13 фев 2023 :
|
Фронтмен SCORPIONS — о миллиарде просмотров клипа "Wind Of Change": «Это удивительный момент»
10 фев 2023 :
|
SCORPIONS набрали миллиард
8 фев 2023 :
|
SCORPIONS поскребли в анналах
25 янв 2023 :
|
Вокалист SCORPIONS: «Обидно видеть, что человечество снова и снова совершает одни и те же ошибки»
10 янв 2023 :
|
SCORPIONS поскребли в анналах
22 ноя 2022 :
|
Концертное видео SCORPIONS
11 окт 2022 :
|
Концертное видео SCORPIONS
5 окт 2022 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
14 сен 2022 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
7 сен 2022 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
28 авг 2022 :
|
Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик»
25 авг 2022 :
|
SCORPIONS открыли тур
20 авг 2022 :
|
Гитарист SCORPIONS считает, что группа сейчас так же успешна, как и в 1980-е
19 авг 2022 :
|
Гитарист SCORPIONS с радостью вернулся на сцену
17 авг 2022 :
|
Новое видео SCORPIONS
12 авг 2022 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
25 июл 2022 :
|
Вокалист SCORPIONS: «В нашем баке полно топлива»
4 июл 2022 :
|
SCORPIONS в Old Grey Whistle Test
1 июл 2022 :
|
MICHAEL SCHENKER — о юбилее дебютного альбома SCORPIONS: «Мне пришлось учить брата игре на гитаре»
28 июн 2022 :
|
PHIL CAMPBELL присоединился к SCORPIONS
10 июн 2022 :
|
RUDOLF SCHENKER, MATTHIAS JABS, JEFF SCOTT SOTO исполняют SCORPIONS
8 июн 2022 :
|
Гитарист SCORPIONS: «Мы наводим мосты нашей музыкой»
18 май 2022 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
8 май 2022 :
|
Вокалист SCORPIONS заявил, что завершение деятельности не обсуждается
16 апр 2022 :
|
Новое видео SCORPIONS
11 апр 2022 :
|
Новое видео SCORPIONS
4 апр 2022 :
|
Новое видео SCORPIONS
28 мар 2022 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
12 мар 2022 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
11 мар 2022 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
11 мар 2022 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
10 мар 2022 :
|
Успехи SCORPIONS в чартах
9 мар 2022 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
8 мар 2022 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
7 мар 2022 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
3 мар 2022 :
|
Семплы новых песен SCORPIONS
2 мар 2022 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
25 фев 2022 :
|
Новое видео SCORPIONS
23 фев 2022 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
22 фев 2022 :
|
Вокалист SCORPIONS — о предстоящих выступлениях: «Это будет очень эмоциональный момент»
20 фев 2022 :
|
Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE
18 фев 2022 :
|
Новая песня SCORPIONS
11 фев 2022 :
|
Новая песня SCORPIONS
9 фев 2022 :
|
Вокалист SCORPIONS: «Рок жив и здоров»
27 янв 2022 :
|
Вскрытие от гитариста SCORPIONS
18 янв 2022 :
|
Новое видео SCORPIONS
14 янв 2022 :
|
Новая песня SCORPIONS
10 янв 2022 :
|
SCORPIONS — о новом альбоме: часть III + фрагмент нового клипа
8 янв 2022 :
|
Новый сингл SCORPIONS выйдет зимой
29 дек 2021 :
|
SCORPIONS — о новом альбоме: Часть II
24 дек 2021 :
|
SCORPIONS — о новом альбоме: Часть I
3 дек 2021 :
|
Вокалист SCORPIONS — о новом альбоме
5 ноя 2021 :
|
Новое видео SCORPIONS
4 ноя 2021 :
|
Обложка альбома и новая песня SCORPIONS
26 окт 2021 :
|
Обложка нового сингла SCORPIONS
6 окт 2021 :
|
SCORPIONS и Vanessa Mae
29 сен 2021 :
|
Новый сингл SCORPIONS осенью, альбом — зимой
21 сен 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
13 сен 2021 :
|
Экс-барабанщик SCORPIONS обвинил своих бывших коллег в грубости и жадности
5 сен 2021 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1996 года
31 авг 2021 :
|
SCORPIONS получили очередную награду
24 авг 2021 :
|
Обложка альбома SCORPIONS продолжает вызывать споры
23 авг 2021 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1994 года
9 авг 2021 :
|
SCORPIONS репетируют новый трек
8 авг 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
26 июл 2021 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1994 года
11 июл 2021 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1994 года
2 июл 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
9 июн 2021 :
|
Фрагмент нового материала SCORPIONS
8 июн 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
2 июн 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
1 июн 2021 :
|
SCORPIONS занимаются сведением нового альбома
26 май 2021 :
|
Вокалист SCORPIONS: «Решение закончить альбом без Greg'a было верным»
18 май 2021 :
|
SCORPIONS & BRANDON NIEDERAUER: Видео
3 май 2021 :
|
Концертная запись SCORPIONS 1979 года
2 май 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
19 апр 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
13 апр 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
3 апр 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
2 апр 2021 :
|
Барабанщик SCORPIONS: «Нельзя оставлять мир закрытым дальше, это конец всему»
1 апр 2021 :
|
SCORPIONS не будут работать с продюсером
22 мар 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
15 мар 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
13 мар 2021 :
|
Шоу SCORPIONS в Лас-Вегасе пройдут в 2022 году
11 мар 2021 :
|
Барабанщик SCORPIONS — о перенесённом COVID-19
8 мар 2021 :
|
SCORPIONS почти завершили запись
28 фев 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
22 фев 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
15 фев 2021 :
|
MIKKEY DEE заявил, что играть со SCORPIONS сложнее, чем с MOTÖRHEAD
14 фев 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года
8 фев 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года
31 янв 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года
25 янв 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года
17 янв 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года
10 янв 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года
3 янв 2021 :
|
Вокалист SCORPIONS — о слухах, что "Wind Of Change" написали в ЦРУ
24 дек 2020 :
|
SCORPIONS поздравляют с Рождеством
21 дек 2020 :
|
Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года
18 дек 2020 :
|
ЦРУ написала хит SCORPIONS? Об этом сделают сериал!
15 дек 2020 :
|
Вокалист SCORPIONS — о сохранении голоса
15 дек 2020 :
|
Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года
11 дек 2020 :
|
У SCORPIONS есть идеи относительно названия альбома
7 дек 2020 :
|
Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года
30 ноя 2020 :
|
Видео с выступления SCORPIONS на ТВ
23 ноя 2020 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
16 ноя 2020 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
10 ноя 2020 :
|
Факты об альбом SCORPIONS Crazy World
9 ноя 2020 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
2 ноя 2020 :
|
SCORPIONS поздравили MIKKEY DEE
1 ноя 2020 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
27 окт 2020 :
|
SCORPIONS написали более 25 песен для нового альбома
18 окт 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1990 года
15 окт 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1990 года
13 окт 2020 :
|
Рассказ о бокс-сете SCORPIONS
8 окт 2020 :
|
Вокалист SCORPIONS: «"Crazy World" — последний альбом золотого периода»
7 окт 2020 :
|
SCORPIONS вернулись к работе над альбомом
5 окт 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1990 года
27 сен 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1990 года
25 сен 2020 :
|
HERMAN RAREBELL — об альбоме SCORPIONS 1993 года
17 сен 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1991 года
8 сен 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1991 года
28 авг 2020 :
|
SCORPIONS завершили первый этап работ
25 авг 2020 :
|
SCORPIONS — о записи нового альбома
17 авг 2020 :
|
SCORPIONS неинтересно давать драйв-ин-концерты: «На них нет атмосферы»
14 авг 2020 :
|
SCORPIONS выпустят бокс-сет "Wind Of Change"
9 авг 2020 :
|
SCORPIONS: новости из студии от MIKKEY DEE
28 июл 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
27 июл 2020 :
|
SCORPIONS собрались в студии
24 июл 2020 :
|
SCORPIONS переназначили даты в Лас-Вегасе
15 июл 2020 :
|
Вокалист SCORPIONS: «Мы сосредоточились на роковой стороне»
7 июл 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
6 июл 2020 :
|
SCORPIONS «добились больших успехов» с новым альбомом во время карантина
2 июл 2020 :
|
Выходят фигурки SCORPIONS
28 июн 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
26 июн 2020 :
|
Вокалист SCORPIONS: «У нас очень много отличного материала»
21 июн 2020 :
|
35 лет с момента выхода SCORPIONS World Wide Live
21 июн 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
14 июн 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
7 июн 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
25 май 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
22 май 2020 :
|
Выступления SCORPIONS в Лас-Вегасе перенесены
18 май 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
17 май 2020 :
|
SCORPIONS хотят воссоздать старую атмосферу на предстоящем альбоме
16 май 2020 :
|
Вокалист SCORPIONS о Литтл Ричарде
13 май 2020 :
|
Хит SCORPIONS написан ЦРУ?
30 апр 2020 :
|
Вокалист SCORPIONS о сложностях работы дома
29 апр 2020 :
|
Новая песня SCORPIONS
26 апр 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
25 апр 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
21 апр 2020 :
|
Вокалист SCORPIONS: «У нас уже много песен для нового альбома»
20 апр 2020 :
|
Вокалист SCORPIONS о пандемии
17 апр 2020 :
|
Документальные ролики про Savage Amusement SCORPIONS
12 апр 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
6 апр 2020 :
|
SCORPIONS об альбоме "Animal Magnetism"
5 апр 2020 :
|
Вокалист SCORPIONS: «Такое ощущение, будто мы смотрим научно-фантастический фильм 80-х годов»
5 апр 2020 :
|
Редкое видео SCORPIONS 1994 года
4 апр 2020 :
|
Сообщение от SCORPIONS
1 апр 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS
29 мар 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS
22 мар 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
17 мар 2020 :
|
SCORPIONS: «В это сложное время нужно оставаться сильными»
11 мар 2020 :
|
SCORPIONS почтили память Кита Олсона
10 мар 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
1 мар 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
27 фев 2020 :
|
SCORPIONS вернулись на сцену
25 фев 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
22 фев 2020 :
|
SCORPIONS отменили шоу в Сиднее из-за проблем со здоровьем вокалиста
21 фев 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS
15 фев 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
9 фев 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
2 фев 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
1 фев 2020 :
|
Гитарист SCORPIONS: «Новый альбом будет очень мощный»
25 янв 2020 :
|
Вокалист SCORPIONS: «Больше никаких прощальных туров»
21 янв 2020 :
|
SCORPIONS хотят выпустить альбом в 2020 году
21 янв 2020 :
|
Редкое видео SCORPIONS 1991 года
20 янв 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
17 янв 2020 :
|
QUEENSRŸCHE разогреют SCORPIONS в Лас-Вегасе
29 дек 2019 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
13 дек 2019 :
|
Концертное видео SCORPIONS
9 дек 2019 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
6 дек 2019 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
4 дек 2019 :
|
SCORPIONS будут работать с продюсером METALLICA
26 ноя 2019 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
22 ноя 2019 :
|
Видео с выступления SCORPIONS в Москве
11 ноя 2019 :
|
Редкое видео с выступления SCORPIONS в Москве
10 окт 2019 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
8 окт 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
16 сен 2019 :
|
Редкое видео с выступления SCORPIONS
2 июл 2019 :
|
RUDOLF SCHENKER ответил своему брату MICHAEL'у: «Единственный, кого ему нужно винить, — это он сам»
23 май 2019 :
|
Гитарист SCORPIONS о первом в 2019 году концерте
31 янв 2019 :
|
SCORPIONS готовы к записи «исторического альбома»
28 ноя 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
12 ноя 2018 :
|
SCORPIONS отменили два концерта
10 ноя 2018 :
|
SCORPIONS выпускают виски
11 сен 2018 :
|
Гитарист SCORPIONS: «Мы просто не могли идти дальше с James'ом»
31 авг 2018 :
|
Вокалист SCORPIONS об анонсе ухода: «Мы ошиблись»
28 авг 2018 :
|
Вокалист SCORPIONS не против нового альбома
23 июл 2018 :
|
Фэн-видео с выступления SCORPIONS в Тель-Авиве
19 июл 2018 :
|
PHIL CAMPBELL присоединился к SCORPIONS на сцене в Барселоне
28 май 2018 :
|
Вокалист SCOOTER и другие поздравили вокалиста SCORPIONS с юбилеем
21 окт 2017 :
|
Обложка и трек лист нового релиза SCORPIONS
19 окт 2017 :
|
Новый релиз SCORPIONS выйдет осенью
8 окт 2017 :
|
SCORPIONS отменили тур по США
6 окт 2017 :
|
SCORPIONS отменили визит в муниципалитет Лос-Анджелеса
6 окт 2017 :
|
Гитарист SCORPIONS: «"Eye II Eye" был ошибкой»
4 окт 2017 :
|
SCORPIONS посетят совет Лос-Анджелеса
18 сен 2017 :
|
Видео с первого концерта североамериканского тура SCORPIONS
15 сен 2017 :
|
SCORPIONS записали две новые песни
10 сен 2017 :
|
Песню SCORPIONS поставили по ошибке
15 авг 2017 :
|
Гитарист SCORPIONS о долголетии команды
8 авг 2017 :
|
Гитарист SCORPIONS о решении Трампа построить стену
5 июл 2017 :
|
Гитарист SCORPIONS о разогреве MEGADETH
23 мар 2017 :
|
SCORPIONS объявили даты американского тура с MEGADETH
26 янв 2017 :
|
MIKKEY DEE надеется записать альбом со SCORPIONS
22 дек 2016 :
|
SCORPIONS, METAL BLADE RECORDS, Rainbow Bar & Grill в 'Hall Of Heavy Metal History'
6 дек 2016 :
|
Вокалист SCORPIONS: «Взаимоотношения с Mikkey просто замечательные!»
20 ноя 2016 :
|
SCORPIONS играют в 'My Favorite Things'
28 окт 2016 :
|
Вокалист SCORPIONS: «Mikkey Dee принёс с собой новую энергетику!»
10 окт 2016 :
|
ULI JON ROTH присоединился на сцене к SCORPIONS
12 сен 2016 :
|
Барабанщик MOTÖRHEAD стал постоянным участником SCORPIONS
5 сен 2016 :
|
SCORPIONS исполнили MOTÖRHEAD
26 авг 2016 :
|
Фильм о SCORPIONS выйдет осенью
25 авг 2016 :
|
Концертный релиз SCORPIONS выйдет осенью
22 июл 2016 :
|
SCORPIONS впервые выступят в Австралии
2 июл 2016 :
|
Гитарист METALLICA сочинил предисловие к новой книге о SCORPIONS
12 май 2016 :
|
Гитарист SCORPIONS объяснил, почему группа не ушла на покой
11 май 2016 :
|
SCORPIONS с барабанщиком MOTÖRHEAD: видео
29 апр 2016 :
|
Барабанщик MOTÖRHEAD выступит со SCORPIONS
21 апр 2016 :
|
Гитарист SCORPIONS о ситуации в AC/DC
13 апр 2016 :
|
Концертное видео от SCORPIONS
22 мар 2016 :
|
SCORPIONS сыграли неполное шоу
16 мар 2016 :
|
Документальный фильм о создании "Animal Magnetism" SCORPIONS
11 мар 2016 :
|
Документальный фильм о создании "Animal Magnetism" SCORPIONS
16 фев 2016 :
|
Туровое издание последнего альбома SCORPIONS выйдет c двумя DVD
5 фев 2016 :
|
Видео с выступления SCORPIONS в программе Na Sowas!
12 янв 2016 :
|
SCORPIONS отыграют пять концертов в Лас-Вегасе
25 дек 2015 :
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SCORPIONS в Musikladen TV
24 дек 2015 :
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Поздравление от SCORPIONS
23 дек 2015 :
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SCORPIONS на немецком ТВ
22 дек 2015 :
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Редкое концертное видео SCORPIONS
20 дек 2015 :
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Видео с выступления SCORPIONS в программе Rockpop
18 дек 2015 :
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Новое видео SCORPIONS
15 дек 2015 :
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Видео с выступления SCORPIONS
12 дек 2015 :
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Семплы треков переиздания SCORPIONS "Tokyo Tapes"
6 дек 2015 :
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Видео с выступления SCORPIONS
3 дек 2015 :
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Редкая композиция SCORPIONS
1 дек 2015 :
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RUDOLF SCHENKER: «Было важно, чтобы SCORPIONS выступили в Париже»
26 ноя 2015 :
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Документальный фильм SCORPIONS о "Taken By Force"
26 ноя 2015 :
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Фанаты SCORPIONS поют национальный гимн Франции
21 ноя 2015 :
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Семплы треков переиздания SCORPIONS "Love At First Sting"
20 ноя 2015 :
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Шесть релизов SCORPIONS попали в чарты
17 ноя 2015 :
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Семплы треков переиздания SCORPIONS "World Wide Live"
14 ноя 2015 :
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Документальный фильм SCORPIONS о "Taken By Force"
12 ноя 2015 :
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Семплы треков переиздания SCORPIONS "Animal Magnetism"
11 ноя 2015 :
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Семплы треков переиздания SCORPIONS "Lovedrive"
10 ноя 2015 :
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Семплы треков переиздания SCORPIONS "Savage Amusement"
9 ноя 2015 :
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Семплы треков переиздания SCORPIONS "Taken By Force"
7 ноя 2015 :
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Семплы песен из переиздания SCORPIONS
4 ноя 2015 :
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Нереализованный трек SCORPIONS
3 ноя 2015 :
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Документальный фильм SCORPIONS о "Taken By Force"
20 окт 2015 :
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Документальный фильм SCORPIONS выйдет в ноябре
19 окт 2015 :
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SCORPIONS отменили специальное шоу
15 окт 2015 :
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Гитарист SCORPIONS о переизданиях
9 окт 2015 :
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Видео с выступления SCORPIONS
7 окт 2015 :
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Вокалист SCORPIONS о своем автомобиле
29 сен 2015 :
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Вокалист SCORPIONS: «Нет ничего, что бы я хотел поменять в нашей карьере»
25 сен 2015 :
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Демо "Coming Home" SCORPIONS
18 сен 2015 :
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Трейлер нового переиздания SCORPIONS
17 сен 2015 :
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Видео полного выступления SCORPIONS
16 сен 2015 :
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Демо нереализованного трека SCORPIONS
14 сен 2015 :
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SCORPIONS выступили с двенадцатилетним гитаристом
8 сен 2015 :
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Гитарист SCORPIONS: "Альбом SCHENKER BROTHERS отложен из-за юбилея группы"
4 сен 2015 :
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Трейлер переизданий SCORPIONS
30 авг 2015 :
|
Колыбельные от SCORPIONS
29 авг 2015 :
|
Переиздания альбомов SCORPIONS выйдут в ноябре
26 авг 2015 :
|
Новое видео SCORPIONS
16 июл 2015 :
|
Гитарист SCORPIONS: "Рок-н-ролл никогда не умрет!"
15 июл 2015 :
|
Переиздания SCORPIONS выйдут в ноябре
22 июн 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления SCORPIONS
16 июн 2015 :
|
Последний альбом SCORPIONS выйдет в США с 7 бонус-треками
26 май 2015 :
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Вокалист SCORPIONS в программе "Познер"
23 май 2015 :
|
SCORPIONS в программе "Вечерний Ургант"
9 май 2015 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
4 май 2015 :
|
SCORPIONS открыли мировой тур
15 апр 2015 :
|
Гитарист SCORPIONS о названии нового альбома
16 фев 2015 :
|
Фронтмен SCORPIONS об альбоме "Eye To Eye": "Лучшая ошибка, которую мы когда-либо совершали"
16 фев 2015 :
|
Репортаж о премьере документального фильма о SCORPIONS
13 фев 2015 :
|
"Virgin Killer" SCORPIONS выйдет на виниле
10 фев 2015 :
|
Гитарист SCORPIONS объяснил, почему "прощальный" тур не стал прощальным
9 фев 2015 :
|
Новое видео SCORPIONS
1 фев 2015 :
|
Семплы новых песен SCORPIONS
15 янв 2015 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
6 янв 2015 :
|
Трейлер нового альбома SCORPIONS
19 дек 2014 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома SCORPIONS
30 ноя 2014 :
|
JAMES KOTTAK вернулся в SCORPIONS
3 сен 2014 :
|
Умер менеджер SCORPIONS
17 авг 2014 :
|
SCORPIONS отметят юбилей альбомом и туром
6 авг 2014 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
29 июл 2014 :
|
Запросы SCORPIONS влияют на цену билетов
17 июл 2014 :
|
SCORPIONS передумали уходить
7 май 2014 :
|
Барабанщик SCORPIONS вернулся домой
2 май 2014 :
|
SCORPIONS о ситуации с James'ом Kottak'ом
29 апр 2014 :
|
Барабанщик SCORPIONS сядет в тюрьму за оскорбление Ислама
7 апр 2014 :
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SCORPIONS выступили без Kottak'a
24 фев 2014 :
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SCORPIONS выступят в Бахрейне на гран-при формулы 1
5 фев 2014 :
|
SCORPIONS записали кавер-версию RAINBOW для трибьюта DIO
9 янв 2014 :
|
'Blackout' SCORPIONS выйдет на SACD
24 дек 2013 :
|
Вокалист SCORPIONS о выборе песен для "MTV Unplugged"
18 дек 2013 :
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EPK от SCORPIONS
27 ноя 2013 :
|
Фрагмент нового DVD SCORPIONS
25 ноя 2013 :
|
Фрагмент нового DVD SCORPIONS
15 ноя 2013 :
|
Трейлер нового DVD SCORPIONS
25 окт 2013 :
|
Трек-лист нового концертного релиза SCORPIONS
16 окт 2013 :
|
SCORPIONS получили награду DER STEIGER
11 окт 2013 :
|
Концертный релиз SCORPIONS выйдет в ноябре
14 сен 2013 :
|
SCORPIONS представили новые песни
11 июл 2013 :
|
Гитарист SCORPIONS считает NICKELBACK лучшей группой нового поколения
29 июн 2013 :
|
'MTV Unplugged - Live In Athens' SCORPIONS выйдет в 2013
5 июн 2013 :
|
SCORPIONS работают в студии
23 апр 2013 :
|
SCORPIONS вспоминают Сторма Торгерсона
18 апр 2013 :
|
Делюкс-издание "Crazy World" SCORPIONS выйдет в июне
24 мар 2013 :
|
Участники SCORPIONS о LED ZEPPELIN
6 янв 2013 :
|
Вокалист SCORPIONS о прощальном туре и новом релизе
24 дек 2012 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
18 дек 2012 :
|
Рождественские открытки SCORPIONS
5 дек 2012 :
|
SCORPIONS на вершине австрийских гор
4 ноя 2012 :
|
Холст 'Blackout' от SCORPIONS
16 окт 2012 :
|
SCORPIONS исполнили акустическую версию 'Still Loving You'
20 сен 2012 :
|
Видео с пресс-конференции SCORPIONS из Парагвая
21 авг 2012 :
|
Видео полного концерта SCORPIONS
5 авг 2012 :
|
Профессиональное видео c выступления SCORPIONS
15 июл 2012 :
|
Гитарист SCORPIONS хочет сохранить "дух 80-х" в найденных записях
8 июл 2012 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
2 июл 2012 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
13 июн 2012 :
|
SCORPIONS вдохнут новую жизнь в незаконченные песни из 80-х и 90-х
25 апр 2012 :
|
SCORPIONS: Видео из Челябинска
2 фев 2012 :
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SCORPIONS выступили на немецком телевидении
1 фев 2012 :
|
SCORPIONS планируют "специальные" релизы после окончания тура
24 янв 2012 :
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Пять новых клипов SCORPIONS
11 янв 2012 :
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SCORPIONS встретили новый год у Бранденбургских ворот
5 янв 2012 :
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Новые релизы SCORPIONS выйдут в США в январе
9 ноя 2011 :
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Детали Blu-Ray издания SCORPIONS:
22 окт 2011 :
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Семплы с нового релиза SCORPIONS
13 окт 2011 :
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Концертный релиз SCORPIONS выйдет в октябре
5 окт 2011 :
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Трек-лист нового релиза SCORPIONS
3 окт 2011 :
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Фрагмент перезаписанной песни SCORPIONS
29 сен 2011 :
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Обложка нового релиза SCORPIONS
23 авг 2011 :
|
SCORPIONS сыграют последнее немецкое шоу на Wacken Open Air
25 июл 2011 :
|
TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к SCORPIONS
15 июл 2011 :
|
Документальный фильм о SCORPIONS выйдет в 2013-м году
30 июн 2011 :
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SCORPIONS выступят с оркестром на BERLIN CLASSIC OPEN AIR
29 июн 2011 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
11 апр 2011 :
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SCORPIONS перезапишут свои хиты для нового альбома
31 мар 2011 :
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SCORPIONS выступили на юбилее Горбачева
21 янв 2011 :
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SCORPIONS выступят на концерте ко дню рождения Горбачева
30 ноя 2010 :
|
SCORPIONS в России в мае
20 окт 2010 :
|
"Премиум"-издание последнего альбома SCORPIONS
24 авг 2010 :
|
MICHAEL SCHENKER, CARMINE APPICE выступили вместе со SCORPIONS
1 июл 2010 :
|
SCORPIONS были вынуждены отменить выступление в Коламбусе
20 июн 2010 :
|
VINCE NEIL присоединился к SCORPIONS
17 июн 2010 :
|
SCORPIONS подписали контракт с BMG RIGHTS MANAGEMENT
23 май 2010 :
|
SCORPIONS о смерти DIO
13 май 2010 :
|
SCORPIONS объединились с Simfy Live
2 май 2010 :
|
SCORPIONS думают об объединении с бывшими участниками
20 апр 2010 :
|
Выиграй последний альбом SCORPIONS с автографами!
14 апр 2010 :
|
Новое видео SCORPIONS
8 апр 2010 :
|
SCORPIONS представлены в HOLLYWOOD'S ROCKWALK
29 мар 2010 :
|
TARJA TURUNEN выступила вместе со SCORPIONS на немецком TV
18 мар 2010 :
|
SCORPIONS открыли турне в Праге
25 фев 2010 :
|
Превью нового альбома SCORPIONS
24 фев 2010 :
|
Фрагменты новой песни SCORPIONS
20 фев 2010 :
|
Новый сингл SCORPIONS дебютировал на греческом радио
6 фев 2010 :
|
Трек-лист нового альбома SCORPIONS
5 фев 2010 :
|
TARJA TURUNEN на новом альбоме SCORPIONS
28 янв 2010 :
|
Гитарист SCORPIONS объяснил, почему группа решила уйти со сцены
24 янв 2010 :
|
SCORPIONS завершают карьеру
9 янв 2010 :
|
Обложка нового альбома SCORPIONS
6 янв 2010 :
|
Бывший ударник SCORPIONS заключил контракт с Dark Star Records
25 дек 2009 :
|
SCORPIONS представят новый альбом в Москве
23 ноя 2009 :
|
SCORPIONS объявили название нового альбома
14 ноя 2009 :
|
SCORPIONS поедут в двухлетнее мировое турне
18 окт 2009 :
|
SCORPIONS работают над 12 новыми песнями
10 окт 2009 :
|
Вокалист SCORPIONS в песне по защите климата
16 сен 2009 :
|
SCORPIONS вместе с другими звездами запишут песню
3 сен 2009 :
|
SCORPIONS напряженно работают над новым диском
14 июл 2009 :
|
Гитарист SCORPIONS выпустит автобиографию
16 июн 2009 :
|
SCORPIONS продлили контракт с лейблом
6 июн 2009 :
|
Доступно проф видео с концерта SCORPIONS в Польше
22 апр 2009 :
|
SCORPIONS готовят новый материал в студии
3 апр 2009 :
|
SCORPIONS начнут работу над новым альбомом в этом году
22 фев 2009 :
|
Видео с выступления SCORPIONS на вручении награды ECHO
9 фев 2009 :
|
SCORPIONS получат награду ECHO
11 дек 2008 :
|
В Великобритании страница SCORPIONS в Wikipedia заблокирована за детскую порнографию
5 май 2008 :
|
Документальный ролик о поездке SCORPIONS по России
1 май 2008 :
|
Две редких демо-записи SCORPIONS в сети
8 ноя 2007 :
|
SCORPIONS: Выход DVD "Live At Wacken" перенесен на декабрь
13 окт 2007 :
|
Новый DVD SCORPIONS выйдет в ноябре
18 июн 2007 :
|
Новое видео от SCORPIONS
6 июн 2007 :
|
SCORPIONS примут участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге
15 май 2007 :
|
На новом альбоме SCORPIONS спел Billy Cogan
28 апр 2007 :
|
SCORPIONS: сэмплы нового альбома в сети
18 апр 2007 :
|
Опубликованы новые семплы с последнего альбома SCORPIONS
30 мар 2007 :
|
Доступны семплы с нового альбома SCORPIONS
29 мар 2007 :
|
SCORPIONS исполнят новую песню на годовщине Союза Европы
15 фев 2007 :
|
Новый диск SCORPIONS в мае
15 ноя 2006 :
|
SCORPIONS записывают новый альбом
16 авг 2006 :
|
Запись выступления SCORPIONS на фестивале Wacken Open Air в сети
31 июл 2006 :
|
SCORPIONS выпустят новый альбом в мае
28 апр 2006 :
|
Над новым альбомом SCORPIONS будет работать Desmond Child
25 июл 2005 :
|
SCORPIONS: треклист нового DVD
8 июн 2005 :
|
SCORPIONS выпускают новый DVD
25 сен 2002 :
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Восточно-европейский тур THE SCORPIONS
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"Последнее творение легендарных немцев"
"Данный альбом ставит жирную точку на творчестве Scorpions"
"Достойное завершение достойного пути"
"безмерно жаль, что более ничего не будет, что на этом заканчивается их великая история"
"Становится грустно от осознания того, что эпоха хэви-метала и хард-рока проходит. Вот и Оззи Осборн заявил, что запишет еще один альбом и уйдет на покой, Deep Purple собираются поступить так же"
"красивый финал творческого пути"
Хотя, судя по вот этим всем комментариям, в те годы бизнес-схема "последний альбом + прощальный тур" вызывала охуеть какой шквал интереса и, как следствие, сильно повышала продажи билетов. Сейчас та же Сепа села в последний вагон уходящего поезда, потому что хуй кто теперь до конца верит в "прощания". Особенно когда они уже выкладывают фотки с записи нового материала:)