сегодня



Фильм о SCORPIONS начнут снимать весной



Вокалист SCORPIONS Klaus Maine в интервью Scorpions Brazil обсудил грядущий байопик "Wind Of Change":



«Работа над фильмом требует определённого времени. И мы надеемся, что в конце этого года он выйдет на экраны по всему миру. Съёмки начнутся через несколько месяцев. Сейчас они работают над сценарием и подбирают актёров, чтобы найти подходящих персонажей, которые сыграют группу. Не так-то просто найти пять Брэдов Питтов».



На вопрос, участвуют ли он и остальные участники SCORPIONS в кастинге и работе над сценарием, Klaus ответил:



«Да, мы участвуем в работе над сценарием, и смотрим, кто может сыграть Rudolf'a Matthias'a и меня. Поэтому мы поддерживаем тесную связь с нашим другом Али Афшаром, который является продюсером этого фильма. У него отличная команда, у него большое сердце, он любит группу, и он сделает особенный биографический фильм, потому что он всей душой и сердцем погрузился в процесс вместе с этой командой. Это заметно».



Он отметил, что не знает, когда именно выйдет «Wind Of Change»:



«К сожалению, ещё слишком рано об этом говорить. Съёмки начнутся примерно в мае, а что будет потом — я понятия не имею. Надеюсь, он выйдет осенью. Было бы здорово. Но с этими кинематографическими проблемами никогда не знаешь, что получится. Есть миллион вещей, которые могут пойти отлично, а могут возникнуть проблемы. Как знать? Мы участвуем в проекте и поддерживаем команду. Но у них есть чёткая концепция фильма, и сценарий тоже довольно крутой. Но если что-то изменится по ходу работы... Мы участвуем в процессе и с большим волнением наблюдаем за происходящим. И надеемся, что фильм получится таким же замечательным, каким его представляют создатели».



Фильм «Wind Of Change» расскажет историю «трёх друзей, чья страсть к рок-н-роллу послужила толчком к их восхождению из пепла Германии после Второй мировой войны к мировой славе в 1980-х годах в качестве мультиплатиновой рок-группы SCORPIONS», сообщает Deadline. Режиссёром выступит Алекс Ранаривело («Американский рестлер: Волшебник»).







+1 -0



( 4 ) просмотров: 237