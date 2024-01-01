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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 111
*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 48
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
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Scorpions

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10 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о долгожительстве

30 июн 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

27 июн 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о возможности выступления с братом

22 июн 2024 : 		 В работе фильм о SCORPIONS

21 июн 2024 : 		 Прошот от SCORPIONS

15 июн 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

10 июн 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

13 май 2024 : 		 Видео из анналов SCORPIONS

19 апр 2024 : 		 SCORPIONS почтили память Джеймса Коттака

17 апр 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о том, почему прощальный тур группы не стал последним

13 апр 2024 : 		 SCORPIONS открыли серию концертов

28 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1984 года

28 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1983 года

10 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

9 мар 2024 : 		 Вокалист SCORPIONS восстанавливается после операции

23 янв 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

20 дек 2023 : 		 SCORPIONS собираются сыграть "Crossfire"

9 дек 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

27 ноя 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

14 ноя 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

29 окт 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

24 окт 2023 : 		 ULI JON ROTH о песнях SCORPIONS, в записи которых RUDOLF SCHENKER не участвовал

15 окт 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

12 окт 2023 : 		 Вокалист SCORPIONS о планах на будущее: «Мы будем продолжать»

7 окт 2023 : 		 MIKKEY DEE: «SCORPIONS могут существовать вечно»

30 сен 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980
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Гитарист SCORPIONS о долгожительстве



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MATTHIAS JABS в интервью Graspop Metal Meeting ответил на вопрос о том, в чем секрет долголетия SCORPIONS:

«В том, что мы не знаем, когда пора заканчивать. На самом деле мы пытались. В 2010 году мы объявили о финальном туре, который продлился всего два с половиной года. И в итоге никто не хотел нас отпускать, что очень приятно. Все промоутеры со всего мира говорили: "Вы не можете нас бросить". Фанаты говорили: "SCORPIONS, не останавливайтесь". И вот уже 12 лет прошло с момента завершения "финального" тура. И мы получаем огромное удовольствие от того, чем занимаемся. В этом году у нас юбилейный тур "Love At First Sting", новое замечательное шоу. Мы с нетерпением ждём следующего года — у нас запланировано несколько мероприятий, например, масштабные вечеринки по случаю дня рождения SCORPIONS, но пока нет ничего определённого».

Он также рассказал о важности создания новой музыки для такой группы, как SCORPIONS, которая выпустила свой последний студийный альбом "Rock Believer" в 2022 году:

«Всегда нужно иметь хороший песенный материал, когда отправляешься в турне, потому что, конечно, нам приходится исполнять хиты снова, снова и снова — без этого у нас бы ничего не получилось. Но для нас, да и для фанатов, думаю, тоже, приятно услышать ту или иную новую песню. Тур "Rock Believer" мы начали с пяти или шести новых песен из этого альбома. Теперь, поскольку это юбилейный тур "Love At First Sting", 40 лет "Love At First Sting", мы больше сосредоточились на этих песнях и убрали несколько из "Rock Believer". Но это заставляет нас продолжать быть креативными и играть что-то новое на сцене».




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