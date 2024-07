сегодня



Гитарист SCORPIONS о долгожительстве



MATTHIAS JABS в интервью Graspop Metal Meeting ответил на вопрос о том, в чем секрет долголетия SCORPIONS:



«В том, что мы не знаем, когда пора заканчивать. На самом деле мы пытались. В 2010 году мы объявили о финальном туре, который продлился всего два с половиной года. И в итоге никто не хотел нас отпускать, что очень приятно. Все промоутеры со всего мира говорили: "Вы не можете нас бросить". Фанаты говорили: "SCORPIONS, не останавливайтесь". И вот уже 12 лет прошло с момента завершения "финального" тура. И мы получаем огромное удовольствие от того, чем занимаемся. В этом году у нас юбилейный тур "Love At First Sting", новое замечательное шоу. Мы с нетерпением ждём следующего года — у нас запланировано несколько мероприятий, например, масштабные вечеринки по случаю дня рождения SCORPIONS, но пока нет ничего определённого».



Он также рассказал о важности создания новой музыки для такой группы, как SCORPIONS, которая выпустила свой последний студийный альбом "Rock Believer" в 2022 году:



«Всегда нужно иметь хороший песенный материал, когда отправляешься в турне, потому что, конечно, нам приходится исполнять хиты снова, снова и снова — без этого у нас бы ничего не получилось. Но для нас, да и для фанатов, думаю, тоже, приятно услышать ту или иную новую песню. Тур "Rock Believer" мы начали с пяти или шести новых песен из этого альбома. Теперь, поскольку это юбилейный тур "Love At First Sting", 40 лет "Love At First Sting", мы больше сосредоточились на этих песнях и убрали несколько из "Rock Believer". Но это заставляет нас продолжать быть креативными и играть что-то новое на сцене».







+1 -0



просмотров: 285