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*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 38
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 27
*Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ... 17
*Видео полного выступления SCORPIONS 9
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Scorpions

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21 июн 2024 : 		 Прошот от SCORPIONS

15 июн 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

10 июн 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

13 май 2024 : 		 Видео из анналов SCORPIONS

19 апр 2024 : 		 SCORPIONS почтили память Джеймса Коттака

17 апр 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о том, почему прощальный тур группы не стал последним

13 апр 2024 : 		 SCORPIONS открыли серию концертов

28 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1984 года

28 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1983 года

10 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

9 мар 2024 : 		 Вокалист SCORPIONS восстанавливается после операции

23 янв 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

20 дек 2023 : 		 SCORPIONS собираются сыграть "Crossfire"

9 дек 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

27 ноя 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

14 ноя 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года

29 окт 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

24 окт 2023 : 		 ULI JON ROTH о песнях SCORPIONS, в записи которых RUDOLF SCHENKER не участвовал

15 окт 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

12 окт 2023 : 		 Вокалист SCORPIONS о планах на будущее: «Мы будем продолжать»

7 окт 2023 : 		 MIKKEY DEE: «SCORPIONS могут существовать вечно»

30 сен 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

22 сен 2023 : 		 ULI JON ROTH об уходе из SCORPIONS: «Это было лёгкое решение»

17 сен 2023 : 		 RUDOLF SCHENKER хочет отпраздновать 60-летие SCORPIONS

17 сен 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980

9 авг 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1977 года
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Прошот от SCORPIONS



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Профессиональное видео с выступления SCORPIONS, которое состоялось в рамках фестиваля Rock In Rio Lisboa, доступно для просмотра ниже:

* The Zoo
* I'm Leaving You
* Crossfire
* Bad Boys Running Wild
* Delicate Dance
* Send Me An Angel
* Wind Of Change
* Tease Me Please Me
* The Same Thrill
* New Vision
* Blackout
* Big City Nights
* Still Loving You
* Rock You Like A Hurricane




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