Прошот от SCORPIONS



Профессиональное видео с выступления SCORPIONS, которое состоялось в рамках фестиваля Rock In Rio Lisboa, доступно для просмотра ниже:



* The Zoo

* I'm Leaving You

* Crossfire

* Bad Boys Running Wild

* Delicate Dance

* Send Me An Angel

* Wind Of Change

* Tease Me Please Me

* The Same Thrill

* New Vision

* Blackout

* Big City Nights

* Still Loving You

* Rock You Like A Hurricane







