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*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 53
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 47
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 32
*Новое видео DREAM THEATER 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
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Scorpions

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SCORPIONS дают совет молодым



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У участников SCORPIONS спросили, какой бы они могли дать совет молодым музыкантам:

Rudolf Schenker: «Совет — верьте в себя. Верьте, да, в себя и создавайте то, что вас радует. Мой отец, когда я был молод, увидел как я размышляю о том, кем могу стать. И тогда он сказал: «Делай то, что тебе нравится, а деньги придут сами собой», — именно тем, что приносит тебе радость. Это очень важный момент. Большинство людей всю жизнь работают только для того, чтобы заработать деньги. Нет, я занимался музыкой, потому что хотел получать от нее удовольствие. Вместе с Klaus'ом я нашел нужных людей, и теперь у нас есть [барабанщик] Mikkey Dee, очень, очень крепкий парень, который пришел в группу, Matthias [Jabs, гитара] и Paweł [Mąciwoda, бас]. И это здорово. Это удовольствие. В этом вся суть. Получайте удовольствие. Не тратьте свое время на людей, которые вам не нравятся».

Klaus Meine: «Просто следуйте своему сердцу и наслаждайтесь рок-н-роллом».




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