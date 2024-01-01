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SCORPIONS дают совет молодым



У участников SCORPIONS спросили, какой бы они могли дать совет молодым музыкантам:



Rudolf Schenker: «Совет — верьте в себя. Верьте, да, в себя и создавайте то, что вас радует. Мой отец, когда я был молод, увидел как я размышляю о том, кем могу стать. И тогда он сказал: «Делай то, что тебе нравится, а деньги придут сами собой», — именно тем, что приносит тебе радость. Это очень важный момент. Большинство людей всю жизнь работают только для того, чтобы заработать деньги. Нет, я занимался музыкой, потому что хотел получать от нее удовольствие. Вместе с Klaus'ом я нашел нужных людей, и теперь у нас есть [барабанщик] Mikkey Dee, очень, очень крепкий парень, который пришел в группу, Matthias [Jabs, гитара] и Paweł [Mąciwoda, бас]. И это здорово. Это удовольствие. В этом вся суть. Получайте удовольствие. Не тратьте свое время на людей, которые вам не нравятся».



Klaus Meine: «Просто следуйте своему сердцу и наслаждайтесь рок-н-роллом».







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