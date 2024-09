Видео полного выступления SCORPIONS 1991 года

сегодня



SCORPIONS продолжают аннальные раскопки и представляют полную запись выступления в Берлине 1991 года:



"Bad Boys Running Wild"

"Hit Between The Eyes"

"I Can’t Explain"

"The Zoo"

"The Rhythm Of Love"

"Crazy World"

"Can’t Live Without You"

"Blackout"

"Dynamite"

"Lust Or Love"

"Big City Nights"

"Rock You Like A Hurricane"







