Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 62
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 35
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 24
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 17
*Гитарист SCORPIONS упал с лестницы 16
*Вокалист SHINEDOWN защищает вокалистку LINKIN PARK 14
*GENE SIMMONS назвал худший альбом KISS 14
*Гитарист DRAGONFORCE: «Мне положить на хейтеров» 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 62
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 35
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 24
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
[= ||| все новости группы



*

Scorpions

*



11 сен 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1991 года

4 сен 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS упал с лестницы

19 авг 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1977 года

6 авг 2024 : 		 DORO спела со SCORPIONS

28 июл 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

26 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS обещает сюрпризы на 60-летие группы

16 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS об отношениях с Rudolf'ом

15 июл 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

10 июл 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о долгожительстве

30 июн 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

27 июн 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о возможности выступления с братом

22 июн 2024 : 		 В работе фильм о SCORPIONS

21 июн 2024 : 		 Прошот от SCORPIONS

15 июн 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

10 июн 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

13 май 2024 : 		 Видео из анналов SCORPIONS

19 апр 2024 : 		 SCORPIONS почтили память Джеймса Коттака

17 апр 2024 : 		 Гитарист SCORPIONS о том, почему прощальный тур группы не стал последним

13 апр 2024 : 		 SCORPIONS открыли серию концертов

28 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1984 года

28 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1983 года

10 мар 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

9 мар 2024 : 		 Вокалист SCORPIONS восстанавливается после операции

23 янв 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1985 года

20 дек 2023 : 		 SCORPIONS собираются сыграть "Crossfire"

9 дек 2023 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1980 года
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео полного выступления SCORPIONS 1991 года



zoom
SCORPIONS продолжают аннальные раскопки и представляют полную запись выступления в Берлине 1991 года:

"Bad Boys Running Wild"
"Hit Between The Eyes"
"I Can’t Explain"
"The Zoo"
"The Rhythm Of Love"
"Crazy World"
"Can’t Live Without You"
"Blackout"
"Dynamite"
"Lust Or Love"
"Big City Nights"
"Rock You Like A Hurricane"

SCORPIONS Live In Berlin, 1991; Video Of Full Concert Streaming




Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 6 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

11 сен 2024
YNWA
аннальные раскопки это сильно
Like!1
11 сен 2024
Lord Iscariah
После альбома 1993 года их слушать невозможно. Концерт как раз самый сок)
  Dislike!1
11 сен 2024
s
sibterminator
Чего это без 2х самых главных хитов? Или в Берлине за Винд оф ченчь в то время можно было по роже получить?
11 сен 2024
E
Evil3062
sibterminator, винд оф ченчь только в РФ и ее "бывших" котируется.
11 сен 2024
E
Evil3062
Концерт самое то на тот момент группа в самом "соку"
выпускался на VHS и был засмотрен до дыр!!!
Like!1
11 сен 2024
T
Termofucker
Был этот концерт на кассете! Скорпы здесь в своём прайме.Пик рассвета группы!
Like!1

просмотров: 430

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом