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Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!»



ANDREAS KISSER рассказал о своём участии в некоммерческой организации SAVAGE LANDS, основанной барабанщиком MEGADETH Dirk'ом Verbeuren'ом и его партнером Sylvain'ом Demercastel'ем. Миссия SAVAGE LANDS, основанная в 2022 году для финансирования проектов по восстановлению лесов и покупки земель с целью сохранения естественных лесов, которые в противном случае оказались бы под угрозой, подкрепляется серией синглов с участием представителей металл-сообщества, включая Kisser'а, John'a Tardy из OBITUARY, участников HEILUNG и Chloe Trujillo, жены басиста METALLICA Robert'а Trujillo.



Kisser сказал:



«Во время локдауна [в пандемию] мы все помним, как не было ни самолётов, ни машин, ни загрязнения окружающей среды, ни строительства. Можно увидеть, как быстро отреагировала природа. Воздух стал лучше, животные начали выбираться из своих укрытий. Природа очень живая и очень сознательная. Мы не позволяем ей этого делать, поэтому нам нужно найти способы принять природу, вместо того чтобы уничтожать её, строить и тому подобное. Так что локдаун — подтверждение того, что всё возможно. Поэтому есть надежда, что, может быть, природа очень быстро откликнется, если мы изменим наш способ взаимодействия с ней».



Kisser, который выступал на Hellfest с SAVAGE LANDS в составе, включавшем Shane'а Embury (NAPALM DEATH), Vincent'a Dennis'a (BODY COUNT), Daniel'a De Jongh'a (TEXTURES), Silje Wergeland'a (THE GATHERING), Jesper'a Liveröd'a (NASUM), Alejandro Montoya'и (CULTURA TRES) и Chloe Trujilo, рассказал о растущей поддержке хэви-металлическим сообществом экологических программ:



«Мы должны дать понять [всем музыкантам на сцене], что такое возможно. И многие люди, в том числе некоторые музыканты, подключаются и хотят участвовать в этом. Некоторые из музыкантов должны обратить внимание на такие вопросы. У нас есть много друзей. Я имею в виду количество людей, которые уже с нами сегодня. У нас есть SEPULTURA, NAPALM DEATH и THE GATHERING, BODY COUNT, CULTURA TRES. Много всяких элементов, много разных взглядов на металл или агрессивную музыку, если хотите, но все они объединены этой целью. Это потрясающее движение, и оно растёт. Как я уже сказал, это только начало, так что металлическое сообщество постепенно будет больше знать об этом, и, надеюсь, мы сможем сделать всё более масштабным!»







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