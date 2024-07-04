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*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 37
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Sepultura

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4 июл 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!»

24 июн 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном концерте

15 июн 2024 : 		 MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA

16 май 2024 : 		 Drum-cam от нового барабанщика SEPULTURA

14 май 2024 : 		 Drum-cam от нового барабанщика SEPULTURA

11 май 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

7 май 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

26 апр 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

24 апр 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

16 апр 2024 : 		 SEPULTURA открыла тур по Латинской Америке

30 мар 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

20 мар 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

3 мар 2024 : 		 SEPULTURA открыла тур

3 мар 2024 : 		 Видео с саундчека SEPULTURA с новым барабанщиком

28 фев 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE об уходе из SEPULTURA

27 фев 2024 : 		 Из SEPULTURA ушёл барабанщик

20 янв 2024 : 		 MAX CAVALERA не слушал последние альбомы SEPULTURA: «Мне это неинтересно»

27 дек 2023 : 		 Барабанщик SEPULTURA впервые услышал VULFPECK

26 дек 2023 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Как только перестал брать в рот крепкое, стало лучше»

8 дек 2023 : 		 SEPULTURA едет в прощальный тур

27 ноя 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA об адаптации к существующим условиям: «Мы чувствуем себя лучше, чем когда-либо»

23 ноя 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Нового альбома в течение ближайших нескольких лет не будет»

21 ноя 2023 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы все умрем, так давайте об этом говорить!»

2 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

30 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

26 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA
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Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!»



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ANDREAS KISSER рассказал о своём участии в некоммерческой организации SAVAGE LANDS, основанной барабанщиком MEGADETH Dirk'ом Verbeuren'ом и его партнером Sylvain'ом Demercastel'ем. Миссия SAVAGE LANDS, основанная в 2022 году для финансирования проектов по восстановлению лесов и покупки земель с целью сохранения естественных лесов, которые в противном случае оказались бы под угрозой, подкрепляется серией синглов с участием представителей металл-сообщества, включая Kisser'а, John'a Tardy из OBITUARY, участников HEILUNG и Chloe Trujillo, жены басиста METALLICA Robert'а Trujillo.

Kisser сказал:

«Во время локдауна [в пандемию] мы все помним, как не было ни самолётов, ни машин, ни загрязнения окружающей среды, ни строительства. Можно увидеть, как быстро отреагировала природа. Воздух стал лучше, животные начали выбираться из своих укрытий. Природа очень живая и очень сознательная. Мы не позволяем ей этого делать, поэтому нам нужно найти способы принять природу, вместо того чтобы уничтожать её, строить и тому подобное. Так что локдаун — подтверждение того, что всё возможно. Поэтому есть надежда, что, может быть, природа очень быстро откликнется, если мы изменим наш способ взаимодействия с ней».

Kisser, который выступал на Hellfest с SAVAGE LANDS в составе, включавшем Shane'а Embury (NAPALM DEATH), Vincent'a Dennis'a (BODY COUNT), Daniel'a De Jongh'a (TEXTURES), Silje Wergeland'a (THE GATHERING), Jesper'a Liveröd'a (NASUM), Alejandro Montoya'и (CULTURA TRES) и Chloe Trujilo, рассказал о растущей поддержке хэви-металлическим сообществом экологических программ:

«Мы должны дать понять [всем музыкантам на сцене], что такое возможно. И многие люди, в том числе некоторые музыканты, подключаются и хотят участвовать в этом. Некоторые из музыкантов должны обратить внимание на такие вопросы. У нас есть много друзей. Я имею в виду количество людей, которые уже с нами сегодня. У нас есть SEPULTURA, NAPALM DEATH и THE GATHERING, BODY COUNT, CULTURA TRES. Много всяких элементов, много разных взглядов на металл или агрессивную музыку, если хотите, но все они объединены этой целью. Это потрясающее движение, и оно растёт. Как я уже сказал, это только начало, так что металлическое сообщество постепенно будет больше знать об этом, и, надеюсь, мы сможем сделать всё более масштабным!»




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4 июл 2024
rassol
Доктор Попов с силой земли одобряют!
4 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
“Можно увидеть, как быстро отреагировала природа”
Вокруг вас что-то изменилось? Я как-то… нифига не заметил. Знаю, что популяция пингвинов на Фолклендских/Мальвинских островах разрослась в 80-х после войны, потому что много людей съебались из-за заминированности земли.

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