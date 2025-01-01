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Документальный фильм о концерте SEPULTURA в Чили в 2003



В 2003 году исторический внутренний двор Чилийского национального института, одной из самых символичных средних школ страны, неожиданно превратился в сцену для новаторского события: живого выступления легендарной бразильско-американской метал-группы SEPULTURA, организованного исключительно силами студентов. Теперь эта необычная глава истории металла оживает в новом документальном фильме «Labor Omnia Vincit», снятом режиссером Альваро Карикео из Ilufilms. Включая в себя никогда ранее не демонстрировавшиеся кадры, интервью со студентами, которые сделали это событие возможным, рассказы фанатов, ставших свидетелями концерта, и эксклюзивные комментарии самой группы, фильм предлагает беспрецедентный взгляд на событие, которое произошло раз в жизни.



После 10-летнего перерыва в кинематографе Альваро Карикео возвращается со своим самым амбициозным проектом. От открытия редких записей Игнасио Онеллом, молодым организатором концерта, до эксклюзивного интервью с Andreas Kisser'ом во время прощального тура SEPULTURA в Ирландии - «Labor Omnia Vincit» обещает покорить как поклонников музыки, так и любителей истории.



В настоящий момент работа над фильмом находится на финальной стадии, а его первые показы пройдут на международных кинофестивалях в 2025 году.







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