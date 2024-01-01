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SEPULTURA в Корее



Видео с выступления SEPULTURA, состоявшегося четвертого августа в рамках Incheon Pentaport Rock Festival 2024 в Songdo Moonlight Festival Park, Incheon, South Korea, доступно для просмотра ниже.







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