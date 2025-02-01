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*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 110
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
*Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска 32
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Sepultura

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1 фев 2025 : 		 Лидер SEPULTURA хочет братьев

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18 июл 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

4 июл 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!»

24 июн 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном концерте

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16 май 2024 : 		 Drum-cam от нового барабанщика SEPULTURA

14 май 2024 : 		 Drum-cam от нового барабанщика SEPULTURA

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16 апр 2024 : 		 SEPULTURA открыла тур по Латинской Америке
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Лидер SEPULTURA хочет братьев



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Лидер SEPULTURA ANDREAS KISSER в очередной раз ответил на вопрос о том, будут ли братья CAVALERA на каком-то из концертов прощального турне:

«Я надеюсь на это. Идея состоит в том, чтобы провести последнее шоу [в 2026 году] в Сан-Паулу, Бразилия, где мы соберем всех гостей, друзей, чтобы отпраздновать нашу историю.

Нет никаких причин для ссор. Мы просто выходим на сцену и наслаждаемся собой. Мы знаем, как играть эти песни. Это будет вечеринка для фанатов. Сорок лет истории — это очень много: много альбомов, много разных изменений и разных стилей музыки. И это будет потрясающая вечеринка — я надеюсь на это — и надеюсь, что все станут ее частью».




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1 фев 2025
Corpsegrinder04
Целовальщик решил собрать всех "Гостей, друзей"
Нет бы "Позвать отцов основателей группы" для завершения цикла так сказать. Так нет. Друзей блять )))
А по кой хер ты им всрался, у них и так все заебок, они лучший период творчества группы и так играют постоянно, и как будет Кавалера старший петь вместе с Рубероидом на одной сцене ? Клоунада в духе Helloween и Ария юбилей 10-20-30-40-100500 лет с пачкой вокалёров наварят ли прокатит .
Хотя... Как говориться ничего личного Джаст Бизнес.
1 фев 2025
G
George Ramm
Corpsegrinder04, с Helloween пример так себе, у них всё как надо получилось. Если даже это всё только коммерция, они это ооочень хорошо скрывают. Реально приятно смотреть на сцене.
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1 фев 2025
M
Mike Barlow
Поражаюсь количеству негатива по отношению к Киссеру.
В этих разборках "харизматичный фронтмен против трудяги-гитариста" правды нет по определению.
Что же до творческого соревнования, то и отколовшихся и у оставшихся были как классные, так и провальные работы.
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