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Лидер SEPULTURA хочет братьев



Лидер SEPULTURA ANDREAS KISSER в очередной раз ответил на вопрос о том, будут ли братья CAVALERA на каком-то из концертов прощального турне:



«Я надеюсь на это. Идея состоит в том, чтобы провести последнее шоу [в 2026 году] в Сан-Паулу, Бразилия, где мы соберем всех гостей, друзей, чтобы отпраздновать нашу историю.



Нет никаких причин для ссор. Мы просто выходим на сцену и наслаждаемся собой. Мы знаем, как играть эти песни. Это будет вечеринка для фанатов. Сорок лет истории — это очень много: много альбомов, много разных изменений и разных стилей музыки. И это будет потрясающая вечеринка — я надеюсь на это — и надеюсь, что все станут ее частью».







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