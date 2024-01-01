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*KISS набрали миллиард 32
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*KISS набрали миллиард 32
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 27
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 26
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 25
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
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Sepultura

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18 июл 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

4 июл 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!»

24 июн 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном концерте

15 июн 2024 : 		 MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA

16 май 2024 : 		 Drum-cam от нового барабанщика SEPULTURA

14 май 2024 : 		 Drum-cam от нового барабанщика SEPULTURA

11 май 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

7 май 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

26 апр 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

24 апр 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

16 апр 2024 : 		 SEPULTURA открыла тур по Латинской Америке

30 мар 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

20 мар 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

3 мар 2024 : 		 SEPULTURA открыла тур

3 мар 2024 : 		 Видео с саундчека SEPULTURA с новым барабанщиком

28 фев 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE об уходе из SEPULTURA

27 фев 2024 : 		 Из SEPULTURA ушёл барабанщик

20 янв 2024 : 		 MAX CAVALERA не слушал последние альбомы SEPULTURA: «Мне это неинтересно»

27 дек 2023 : 		 Барабанщик SEPULTURA впервые услышал VULFPECK

26 дек 2023 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Как только перестал брать в рот крепкое, стало лучше»

8 дек 2023 : 		 SEPULTURA едет в прощальный тур

27 ноя 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA об адаптации к существующим условиям: «Мы чувствуем себя лучше, чем когда-либо»

23 ноя 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Нового альбома в течение ближайших нескольких лет не будет»

21 ноя 2023 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы все умрем, так давайте об этом говорить!»

2 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

30 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA
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Drum-cam от SEPULTURA



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GREYSON NEKRUTMAN опубликовал видео исполнения композиции "Spit"




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