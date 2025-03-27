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SEPULTURA будет колесить до конца 26



Andreas Kisser в новом интервью Metal Hammer ответил на вопрос о том, где пройдет финальное шоу SEPULTURA:



«Мы планируем устроить большое шоу в Сан-Паулу, Бразилия, или в Белу-Оризонти. Мы всё ещё выбираем между этими идеями. Но в конце 2026 года мы хотели бы провести последнее шоу. Мы хотели бы растянуть тур. У нас нет причин останавливаться в спешке только потому, что мы объявили о последнем туре два года назад или около того. Мы отлично провели время в прошлом году. Этот год тоже должен быть отличным. Мы участвуем в Lollapalooza в Южной Америке — Бразилии, Аргентине и Чили. У нас будет несколько шоу в Центральной Америке, несколько фестивалей в этом году в Европе, плюс несколько особых концертов. В 2026 году мы хотели бы сыграть на крупных фестивалях и закончить в Бразилии».



Он рассказал о том, как проходит прощальный тур:



«Это потрясающе. Здорово ощущать и видеть, что SEPULTURA занимает важное место в жизни стольких людей. Многие люди приходят на концерты с воспоминаниями о первом шоу или первой футболке, первой песне группы, которую они когда-либо слышали. Некоторые встретили своих жён на концерте SEPULTURA и поженились, и они приводят на концерты своих детей. Это потрясающе.



Тяжёлый металл — это большая семья, не только фанаты SEPULTURA, но и всё металлическое сообщество. Это большая семья. Здорово видеть, что многие люди, которые никогда не видели SEPULTURA раньше, приходят посмотреть на SEPULTURA в первый раз. И не только молодёжь — люди, которые следят за SEPULTURA уже много лет, но никогда не видели SEPULTURA вживую, теперь, когда мы говорим, что это последний тур, выходят из своих домов, чтобы прийти посмотреть на нас. Так что это здорово. Это наше лучшее время. И всё происходит так, как и должно быть, как мы и планировали — мы празднуем. В этой ситуации нет места грусти или меланхолии. У нас хорошее настроение. Мы проводим лучшее время в своей жизни и празднуем. Мы благодарим наших фанатов».







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