Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 36
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 22
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 16
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
*Барабанщик THE DOORS сунет за Камалу 12
*Новые обещания нового KING DIAMOND 12
*Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не быват... 11
*Новое видео LACRIMOSA 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 36
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 22
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 16
[= ||| все новости группы



*

Sepultura

*



7 ноя 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA пригласил братьев на концерты

27 сен 2024 : 		 Видео полного выступления SEPULTURA

23 сен 2024 : 		 Лидер SEPULTURA об отношениях с братьями Cavalera

19 сен 2024 : 		 Группа SEPULTURA открыла североамериканский тур

14 авг 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

12 авг 2024 : 		 Вокалист SEPULTURA об уходе барабанщика

7 авг 2024 : 		 SEPULTURA в Корее

1 авг 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

26 июл 2024 : 		 Участники SEPULTURA поделились планами напослеSEPULTURье

18 июл 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

4 июл 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!»

24 июн 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном концерте

15 июн 2024 : 		 MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA

16 май 2024 : 		 Drum-cam от нового барабанщика SEPULTURA

14 май 2024 : 		 Drum-cam от нового барабанщика SEPULTURA

11 май 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

7 май 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

26 апр 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

24 апр 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

16 апр 2024 : 		 SEPULTURA открыла тур по Латинской Америке

30 мар 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

20 мар 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

3 мар 2024 : 		 SEPULTURA открыла тур

3 мар 2024 : 		 Видео с саундчека SEPULTURA с новым барабанщиком

28 фев 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE об уходе из SEPULTURA

27 фев 2024 : 		 Из SEPULTURA ушёл барабанщик
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист SEPULTURA пригласил братьев на концерты



zoom
ANDREAS KISSER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идет процесс записи концертной пластинки:

«Отлично. Мы смогли записать все концерты с самого начала. Даже с [бывшим барабанщиком SEPULTURA] Eloy [Casagrande] мы записывали много материала. Но когда в марте этого года в группу пришёл Greyson [Nekrutman], — а первый концерт состоялся 1 марта в Бразилии, на праздновании 40-летия группы, — конечно, когда в группе новый барабанщик, возникает новая атмосфера. У нас ещё есть немного времени, чтобы стать лучше. Сейчас мы находимся в очень хорошем положении, потому что мы много играли в Бразилии, мы играли в Латинской Америке, мы дали два концерта в Южной Корее, мы были в США, Канаде. Теперь мы в Европе. Мы возвращаемся в Бразилию, чтобы дать ещё пять концертов, и мы всё записываем. Это здорово. Мы ещё не останавливались и не начинали отбирать материал, потому что идея состоит в том, чтобы выпустить 40 песен, записанных в 40 разных городах. Так что это большой вызов, но мы сможем побывать во многих городах. И я думаю, что мы будем иметь представление о том, когда он выйдет и в каком виде, может быть, в начале следующего года».

На вопрос, будет ли финальное шоу SEPULTURA также включено в концертный диск, он ответил:

«Кто знает? Всё возможно. Мы дали три больших концерта в Сан-Паулу (Бразилия), прежде чем отправиться в Штаты. И мы записали всё шоу на видео для DVD. Конечно, всё, что мы записываем для концертного альбома, — это только аудио. И мы планируем провести последнее прощальное шоу в Сан-Паулу в 2026 году, так что нам нравится посещать места, где мы никогда раньше не были. Нам нравится проводить прощание в расслабленном состоянии, без спешки. Нет причин торопить события. Мы наслаждаемся моментом. Мы празднуем этот момент. Это невероятно. Это потрясающе. Так что это тоже будет отражено в записи — отличная атмосфера, связь с аудиторией. Но да, всё возможно. Конечно, на последнем концерте было бы здорово подвести итог. Мы хотим пригласить всех бывших участников, включая братьев Cavalera. Посмотрим, что получится. Мы работаем над этим, чтобы устроить большой праздник для фанатов».

По поводу того, что Max Cavalera ушёл из SEPULTURA почти 30 лет назад, Kisser сказал:

«Нам всё равно, кто прав, а кто виноват. Мы никогда не дойдём до крайностей. У нас разные точки зрения и разные взгляды на одни и те же исторические события. Так что давайте джемовать, давайте хорошо проводить время для фанатов, для нас, для самих себя, и действительно завершить эти удивительные 43 или 44 года, сколько бы ни было на тот момент, в мире с самими собой, и действительно стремиться к чему-то другому после этого. По крайней мере, я, конечно, хочу продолжать заниматься музыкой, но, возможно, сделать что-то другое. Кто знает?»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

7 ноя 2024
Corpsegrinder04
И чего, Макс с рубероидом будут вместе петь что ли одновременно ?
Превращать в клоунаду в духе Ария 100500 лет/ Мастер 100500 лет, где там по 5 человек хором поют.
Like!1  Dislike!1
7 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, да не, Макс будет песни своего периода петь, Деррик своего, вот и всё
7 ноя 2024
father
Они ж ещё ипишку с новыми треками хотят выпустить. Очень интересно заценить новые треки с Некрутманом.
7 ноя 2024
d
decided
Нормас Helloween так и делают до сих пор! Это работает! Ждем !

просмотров: 455

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом