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Гитарист SEPULTURA пригласил братьев на концерты



ANDREAS KISSER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идет процесс записи концертной пластинки:



«Отлично. Мы смогли записать все концерты с самого начала. Даже с [бывшим барабанщиком SEPULTURA] Eloy [Casagrande] мы записывали много материала. Но когда в марте этого года в группу пришёл Greyson [Nekrutman], — а первый концерт состоялся 1 марта в Бразилии, на праздновании 40-летия группы, — конечно, когда в группе новый барабанщик, возникает новая атмосфера. У нас ещё есть немного времени, чтобы стать лучше. Сейчас мы находимся в очень хорошем положении, потому что мы много играли в Бразилии, мы играли в Латинской Америке, мы дали два концерта в Южной Корее, мы были в США, Канаде. Теперь мы в Европе. Мы возвращаемся в Бразилию, чтобы дать ещё пять концертов, и мы всё записываем. Это здорово. Мы ещё не останавливались и не начинали отбирать материал, потому что идея состоит в том, чтобы выпустить 40 песен, записанных в 40 разных городах. Так что это большой вызов, но мы сможем побывать во многих городах. И я думаю, что мы будем иметь представление о том, когда он выйдет и в каком виде, может быть, в начале следующего года».



На вопрос, будет ли финальное шоу SEPULTURA также включено в концертный диск, он ответил:



«Кто знает? Всё возможно. Мы дали три больших концерта в Сан-Паулу (Бразилия), прежде чем отправиться в Штаты. И мы записали всё шоу на видео для DVD. Конечно, всё, что мы записываем для концертного альбома, — это только аудио. И мы планируем провести последнее прощальное шоу в Сан-Паулу в 2026 году, так что нам нравится посещать места, где мы никогда раньше не были. Нам нравится проводить прощание в расслабленном состоянии, без спешки. Нет причин торопить события. Мы наслаждаемся моментом. Мы празднуем этот момент. Это невероятно. Это потрясающе. Так что это тоже будет отражено в записи — отличная атмосфера, связь с аудиторией. Но да, всё возможно. Конечно, на последнем концерте было бы здорово подвести итог. Мы хотим пригласить всех бывших участников, включая братьев Cavalera. Посмотрим, что получится. Мы работаем над этим, чтобы устроить большой праздник для фанатов».



По поводу того, что Max Cavalera ушёл из SEPULTURA почти 30 лет назад, Kisser сказал:



«Нам всё равно, кто прав, а кто виноват. Мы никогда не дойдём до крайностей. У нас разные точки зрения и разные взгляды на одни и те же исторические события. Так что давайте джемовать, давайте хорошо проводить время для фанатов, для нас, для самих себя, и действительно завершить эти удивительные 43 или 44 года, сколько бы ни было на тот момент, в мире с самими собой, и действительно стремиться к чему-то другому после этого. По крайней мере, я, конечно, хочу продолжать заниматься музыкой, но, возможно, сделать что-то другое. Кто знает?»







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