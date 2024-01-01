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Лидер SEPULTURA: «Мы отлично проводим время в туре!»



ANDREAS KISSER в недавней беседе ответил на вопрос, какие у него и его коллег ощущения от проходящего прощального тура:



«Это потрясающее чувство. Это замечательное чувство. Мы планировали это в течение последних двух лет, перед тем как начать последний тур. Это празднование 40-летия SEPULTURA. Здорово видеть, как на концерты приходят фанаты старой школы и фанаты, которые видят SEPULTURA в первый раз. Это очень эмоциональный момент. И мы проводим лучшее время в своей жизни. Это потрясающий тур.



Мы собираемся продлить тур до 2026 года, потому что мы никуда не торопимся. Нам ещё предстоит побывать во многих местах. SEPULTURA побывали во многих местах за 40 лет своей истории. Мы побывали почти в 80 странах, и есть места, где мы никогда не были. Так что мы хотели бы попытаться попасть туда до того, как прекратим деятельность».



Он также рассказал о том, что SEPULTURA готовит концертный альбом в честь своих последних выступлений. Группа запишет 40 песен в 40 разных городах, и это будет сборник лучших, самых энергичных моментов на сцене, как говорится в заявлении SEPULTURA, опубликованном в декабре прошлого года:



«Мы записываем каждое шоу с самого начала тура. Конечно, у нас есть сет-лист, который мы меняем каждые несколько вечеров, так что мы можем исполнять песни, чтобы включить их в эту запись, но всё идёт отлично. Сегодняшние технологии позволяют нам записываться каждый вечер, так что я слушаю некоторые концерты, и энергия так и прёт. Потрясный звук.



Я воодушевлён этим проектом, потому что у SEPULTURA никогда не было полноценного концертного альбома. У нас есть видео из Барселоны и записанный концерт в Сан-Паулу, тоже на DVD, но на этот раз мы будем записывать концерты в разное время нашего тура, от начала и до конца, в разных местах, в разных городах. Но я очень воодушевлён процессом, и всё идёт отлично».



На вопрос, знает ли он, когда выйдет новый концертный альбом SEPULTURA, Andreas ответил:



«Да, мы собираемся выпустить его в цифровом виде по частям — может быть, шесть или восемь песен, каждую часть, каждый блок. А в конце, когда мы выберем 40 песен и опубликуем их в цифровом виде, мы выпустим бокс-сет — двойной винил, с кучей картинок и фотографий. Это будет потрясающе, как олдскульные концертные материалы».







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