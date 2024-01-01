Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 59
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 45
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 33
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 27
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 23
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 22
*Барабанщик PANTERA: «Винни много раз говорил мне, что взял э... 14
*Вокалист ARMORED SAINT: «Теща посоветовала мне мыть яйца» 12
*Трейлер нового релиза STATUS QUO 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 59
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 45
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 33
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 27
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 23
[= ||| все новости группы



*

Sepultura

*



30 ноя 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы отлично проводим время в туре!»

12 ноя 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть»

7 ноя 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA пригласил братьев на концерты

27 сен 2024 : 		 Видео полного выступления SEPULTURA

23 сен 2024 : 		 Лидер SEPULTURA об отношениях с братьями Cavalera

19 сен 2024 : 		 Группа SEPULTURA открыла североамериканский тур

14 авг 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

12 авг 2024 : 		 Вокалист SEPULTURA об уходе барабанщика

7 авг 2024 : 		 SEPULTURA в Корее

1 авг 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

26 июл 2024 : 		 Участники SEPULTURA поделились планами напослеSEPULTURье

18 июл 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

4 июл 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!»

24 июн 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном концерте

15 июн 2024 : 		 MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA

16 май 2024 : 		 Drum-cam от нового барабанщика SEPULTURA

14 май 2024 : 		 Drum-cam от нового барабанщика SEPULTURA

11 май 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

7 май 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

26 апр 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

24 апр 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

16 апр 2024 : 		 SEPULTURA открыла тур по Латинской Америке

30 мар 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

20 мар 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

3 мар 2024 : 		 SEPULTURA открыла тур

3 мар 2024 : 		 Видео с саундчека SEPULTURA с новым барабанщиком
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер SEPULTURA: «Мы отлично проводим время в туре!»



zoom
ANDREAS KISSER в недавней беседе ответил на вопрос, какие у него и его коллег ощущения от проходящего прощального тура:

«Это потрясающее чувство. Это замечательное чувство. Мы планировали это в течение последних двух лет, перед тем как начать последний тур. Это празднование 40-летия SEPULTURA. Здорово видеть, как на концерты приходят фанаты старой школы и фанаты, которые видят SEPULTURA в первый раз. Это очень эмоциональный момент. И мы проводим лучшее время в своей жизни. Это потрясающий тур.

Мы собираемся продлить тур до 2026 года, потому что мы никуда не торопимся. Нам ещё предстоит побывать во многих местах. SEPULTURA побывали во многих местах за 40 лет своей истории. Мы побывали почти в 80 странах, и есть места, где мы никогда не были. Так что мы хотели бы попытаться попасть туда до того, как прекратим деятельность».

Он также рассказал о том, что SEPULTURA готовит концертный альбом в честь своих последних выступлений. Группа запишет 40 песен в 40 разных городах, и это будет сборник лучших, самых энергичных моментов на сцене, как говорится в заявлении SEPULTURA, опубликованном в декабре прошлого года:

«Мы записываем каждое шоу с самого начала тура. Конечно, у нас есть сет-лист, который мы меняем каждые несколько вечеров, так что мы можем исполнять песни, чтобы включить их в эту запись, но всё идёт отлично. Сегодняшние технологии позволяют нам записываться каждый вечер, так что я слушаю некоторые концерты, и энергия так и прёт. Потрясный звук.

Я воодушевлён этим проектом, потому что у SEPULTURA никогда не было полноценного концертного альбома. У нас есть видео из Барселоны и записанный концерт в Сан-Паулу, тоже на DVD, но на этот раз мы будем записывать концерты в разное время нашего тура, от начала и до конца, в разных местах, в разных городах. Но я очень воодушевлён процессом, и всё идёт отлично».

На вопрос, знает ли он, когда выйдет новый концертный альбом SEPULTURA, Andreas ответил:

«Да, мы собираемся выпустить его в цифровом виде по частям — может быть, шесть или восемь песен, каждую часть, каждый блок. А в конце, когда мы выберем 40 песен и опубликуем их в цифровом виде, мы выпустим бокс-сет — двойной винил, с кучей картинок и фотографий. Это будет потрясающе, как олдскульные концертные материалы».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 55

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом