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Sepultura

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Видео полного выступления SEPULTURA



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Видео полного выступления SEPULTURA, которое состоялось 25 сентября в The Warfield, San Francisco, California, доступно для просмотра ниже:

01. Refuse/Resist
02. Territory
03. Kairos
04. Phantom Self
05. Attitude
06. Means To An End
07. Breed Apart
08. Guardians Of Earth
09. Mind War
10. False
11. Choke
12. Escape To The Void
13. Kaiowas
14. Dead Embryonic Cells
15. Agony Of Defeat
16. Troops Of Doom
17. Inner Self
18. Arise
19. Ratamahatta
20. Roots Bloody Roots




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