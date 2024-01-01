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Видео полного выступления SEPULTURA



Видео полного выступления SEPULTURA, которое состоялось 25 сентября в The Warfield, San Francisco, California, доступно для просмотра ниже:



01. Refuse/Resist

02. Territory

03. Kairos

04. Phantom Self

05. Attitude

06. Means To An End

07. Breed Apart

08. Guardians Of Earth

09. Mind War

10. False

11. Choke

12. Escape To The Void

13. Kaiowas

14. Dead Embryonic Cells

15. Agony Of Defeat

16. Troops Of Doom

17. Inner Self

18. Arise

19. Ratamahatta

20. Roots Bloody Roots







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