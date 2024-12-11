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*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 30
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*

Sepultura

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11 дек 2024 : 		 Лидер SEPULTURA о прощальном туре

30 ноя 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы отлично проводим время в туре!»

12 ноя 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть»

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18 июл 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

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24 июн 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном концерте

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14 май 2024 : 		 Drum-cam от нового барабанщика SEPULTURA

11 май 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

7 май 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

26 апр 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

24 апр 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

16 апр 2024 : 		 SEPULTURA открыла тур по Латинской Америке

30 мар 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

20 мар 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

3 мар 2024 : 		 SEPULTURA открыла тур
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Лидер SEPULTURA о прощальном туре



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ANDREAS KISSER в беседе с "One Life One Chance With Toby Morse" затронул тему прощального тура SEPULTURA, который уже продолжен и на 2026 год:

«Всё проходит просто потрясающе. Этот тур был организован именно так, чтобы отпраздновать 40 лет. Это удивительная, очень уникальная история в металле. И мы переживаем свой лучший период. У нас вышел отличный альбом, мы пережили локдаун. Мы записали альбом во время локдауна, и это было потрясающе. Это позволило группе выжить, работать и быть при деле в очень трудное время. А сейчас бизнес просто процветает. Вы видите, сколько туров проходит в Штатах в одно и то же время, в одних и тех же местах. И мы очень рады, что у нас есть наша публика. Здорово видеть, что наши преданные фанаты хотят приходить на концерты, чтобы отпраздновать вместе с нами. Это очень эмоциональный момент, потому что они помнят первое шоу, первую футболку, первую песню, слова, которые помогли им пережить трудные времена. Люди, которые поженились, потому что познакомились на концерте SEPULTURA. Это здорово. Люди, которые приводят свои семьи, детей. В конце концов это 40 лет истории. И мы даём наши самые масштабные шоу в Бразилии — с грандиозной постановкой, с двухчасовым сетом, что неслыханно для SEPULTURA. И это здорово. Так здорово чествовать нашу историю.

Многие люди жалуются, что нам не хватает некоторых альбомов, некоторых сторон B и C, и тогда мы включаем их в сет-лист и привлекаем фанатов играть вместе с нами на сцене, на перкуссии, что, я думаю, является очень ярким моментом шоу, потому что люди становятся счастливыми. Представляете, вы идёте на концерт, а ваш кумир зовёт вас с собой на сцену? Это просто офигенно. Так что это круто. Мы отлично проводим время».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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11 дек 2024
K
KillTimer
Все попрощались с Сепультурой ещё в 1996
Like!1
11 дек 2024
WahrandPhain
KillTimer, щас расскажут, какие же интересные и крутые работы были записаны с нигрой
11 дек 2024
gravitgroove
WahrandPhain, ну так действительно, "Against" - интересный альбом, по крайней мере на нем есть несколько уникальных для самой Sepultura и метал музыки моментов, пусть как просто металлический альбом он неровный.

просмотров: 335

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