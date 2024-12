сегодня



Лидер SEPULTURA о прощальном туре



ANDREAS KISSER в беседе с "One Life One Chance With Toby Morse" затронул тему прощального тура SEPULTURA, который уже продолжен и на 2026 год:



«Всё проходит просто потрясающе. Этот тур был организован именно так, чтобы отпраздновать 40 лет. Это удивительная, очень уникальная история в металле. И мы переживаем свой лучший период. У нас вышел отличный альбом, мы пережили локдаун. Мы записали альбом во время локдауна, и это было потрясающе. Это позволило группе выжить, работать и быть при деле в очень трудное время. А сейчас бизнес просто процветает. Вы видите, сколько туров проходит в Штатах в одно и то же время, в одних и тех же местах. И мы очень рады, что у нас есть наша публика. Здорово видеть, что наши преданные фанаты хотят приходить на концерты, чтобы отпраздновать вместе с нами. Это очень эмоциональный момент, потому что они помнят первое шоу, первую футболку, первую песню, слова, которые помогли им пережить трудные времена. Люди, которые поженились, потому что познакомились на концерте SEPULTURA. Это здорово. Люди, которые приводят свои семьи, детей. В конце концов это 40 лет истории. И мы даём наши самые масштабные шоу в Бразилии — с грандиозной постановкой, с двухчасовым сетом, что неслыханно для SEPULTURA. И это здорово. Так здорово чествовать нашу историю.



Многие люди жалуются, что нам не хватает некоторых альбомов, некоторых сторон B и C, и тогда мы включаем их в сет-лист и привлекаем фанатов играть вместе с нами на сцене, на перкуссии, что, я думаю, является очень ярким моментом шоу, потому что люди становятся счастливыми. Представляете, вы идёте на концерт, а ваш кумир зовёт вас с собой на сцену? Это просто офигенно. Так что это круто. Мы отлично проводим время».







