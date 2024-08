сегодня



Вокалист SEPULTURA об уходе барабанщика



В рамках недавнего интервью "One Life One Chance With Toby Morse", Derrick Green обсудил уход из SEPULTURA Eloy Casagrande:



«В декабре мы объявили, что собираемся провести прощальный тур. А потом, кажется, в феврале, мы начали давать концерты. И вот Andreas позвонил мне и сказал: "Мы собираемся провести репетиции. Всё готово. Все в строю. Ты приедешь в Бразилию, мы порепетируем несколько дней, а потом начнём тур". И я такой: "Отлично". Я буквально проснулся и начал собирать свои вещи. Думаю, буквально на следующий день я улетал, чтобы начать репетиции. Andreas связался со мной и сказал: "Привет..." Я спрашиваю: "Что происходит?" Он отвечает: "Он уходит". Я такой: "Что ты имеешь в виду? О чём ты говоришь? Кто уходит?" А потом он сказал: "Eloy уходит". И я как будто провалился в чёрную дыру: "О чём ты говоришь?" Это был какой-то сюр. Всё происходило как в замедленной съёмке. Я пытался отдышаться. И он всё объяснил. Eloy хотел провести встречу со всеми в группе, с менеджерами и так далее, а меня там не было. Но он пришёл и сказал: "Я нашёл другое место. Я подписал контракт, и я ухожу". А я пытался понять, что происходит, ведь мы с ним играли 13 лет. Я был просто в шоке и думал: "Что нам делать?" Мы оказались в таком положении, когда всё так безумно меняется. Я уверен, что когда Max ушёл из SEPULTURA, Andreas был в таком же положении, из серии: "Что нам делать?" А когда ушли Jean и Igor, ситуация тоже была похожей: "Что нам делать?" Это был не первый случай полного хаоса... Я разговаривал по телефону с Andreas, он сказал: "Мой сын показал мне видео с Greyson'ом". Я такой: "Greyson в SUICIDAL. Да. Я только что посмотрел шоу". А он: "Я подумал, может, позвонить ему". Я говорю: "Позвони ему и узнай, что он думает. Ты должен позвонить ему немедленно". А он отвечает: "Я позвоню. Я узнаю его номер, позвоню ему и узнаю, что из этого выйдет". Я говорю: "Он играет с SUICIDAL. Может, у него есть свободные даты?" И мы запаниковали, потому что понятия не имели, что делать. Мы вообще этого не ожидали».







+0 -0



( 2 ) просмотров: 312