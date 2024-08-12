Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 38
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*MASTODON выпускают кофе 27
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
*BURTON C. BELL представил новое видео 20
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 18
*Новая песня NIGHTWISH 15
*Вокалистка EPICA обещает эпические эпики 14
*DORO спела со SCORPIONS 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 38
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*MASTODON выпускают кофе 27
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
[= ||| все новости группы



*

Sepultura

*



12 авг 2024 : 		 Вокалист SEPULTURA об уходе барабанщика

7 авг 2024 : 		 SEPULTURA в Корее

1 авг 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

26 июл 2024 : 		 Участники SEPULTURA поделились планами напослеSEPULTURье

18 июл 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

4 июл 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!»

24 июн 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном концерте

15 июн 2024 : 		 MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA

16 май 2024 : 		 Drum-cam от нового барабанщика SEPULTURA

14 май 2024 : 		 Drum-cam от нового барабанщика SEPULTURA

11 май 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

7 май 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

26 апр 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

24 апр 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

16 апр 2024 : 		 SEPULTURA открыла тур по Латинской Америке

30 мар 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

20 мар 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

3 мар 2024 : 		 SEPULTURA открыла тур

3 мар 2024 : 		 Видео с саундчека SEPULTURA с новым барабанщиком

28 фев 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE об уходе из SEPULTURA

27 фев 2024 : 		 Из SEPULTURA ушёл барабанщик

20 янв 2024 : 		 MAX CAVALERA не слушал последние альбомы SEPULTURA: «Мне это неинтересно»

27 дек 2023 : 		 Барабанщик SEPULTURA впервые услышал VULFPECK

26 дек 2023 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Как только перестал брать в рот крепкое, стало лучше»

8 дек 2023 : 		 SEPULTURA едет в прощальный тур

27 ноя 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA об адаптации к существующим условиям: «Мы чувствуем себя лучше, чем когда-либо»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист SEPULTURA об уходе барабанщика



zoom
В рамках недавнего интервью "One Life One Chance With Toby Morse", Derrick Green обсудил уход из SEPULTURA Eloy Casagrande:

«В декабре мы объявили, что собираемся провести прощальный тур. А потом, кажется, в феврале, мы начали давать концерты. И вот Andreas позвонил мне и сказал: "Мы собираемся провести репетиции. Всё готово. Все в строю. Ты приедешь в Бразилию, мы порепетируем несколько дней, а потом начнём тур". И я такой: "Отлично". Я буквально проснулся и начал собирать свои вещи. Думаю, буквально на следующий день я улетал, чтобы начать репетиции. Andreas связался со мной и сказал: "Привет..." Я спрашиваю: "Что происходит?" Он отвечает: "Он уходит". Я такой: "Что ты имеешь в виду? О чём ты говоришь? Кто уходит?" А потом он сказал: "Eloy уходит". И я как будто провалился в чёрную дыру: "О чём ты говоришь?" Это был какой-то сюр. Всё происходило как в замедленной съёмке. Я пытался отдышаться. И он всё объяснил. Eloy хотел провести встречу со всеми в группе, с менеджерами и так далее, а меня там не было. Но он пришёл и сказал: "Я нашёл другое место. Я подписал контракт, и я ухожу". А я пытался понять, что происходит, ведь мы с ним играли 13 лет. Я был просто в шоке и думал: "Что нам делать?" Мы оказались в таком положении, когда всё так безумно меняется. Я уверен, что когда Max ушёл из SEPULTURA, Andreas был в таком же положении, из серии: "Что нам делать?" А когда ушли Jean и Igor, ситуация тоже была похожей: "Что нам делать?" Это был не первый случай полного хаоса... Я разговаривал по телефону с Andreas, он сказал: "Мой сын показал мне видео с Greyson'ом". Я такой: "Greyson в SUICIDAL. Да. Я только что посмотрел шоу". А он: "Я подумал, может, позвонить ему". Я говорю: "Позвони ему и узнай, что он думает. Ты должен позвонить ему немедленно". А он отвечает: "Я позвоню. Я узнаю его номер, позвоню ему и узнаю, что из этого выйдет". Я говорю: "Он играет с SUICIDAL. Может, у него есть свободные даты?" И мы запаниковали, потому что понятия не имели, что делать. Мы вообще этого не ожидали».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

12 авг 2024
father
Так-то нехило Элой в группе времени провёл, 13 лет из 40 лет существования банды.
12 авг 2024
Corpsegrinder04
Барабанщик из Сепультуры ушёл 18 лет назад. А на остальных наёмышей насрать. Не велика проблема , нового найти. Там в любой фавеле таких стукачей по там-тамам как грязи. А учитывая современную тенденцию уходить-возвращаться, то вообще пофиг.
Like!1

просмотров: 312

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом