Группа SEPULTURA открыла североамериканский тур



Выступлением 17 сентября в Concord Music Hall, Chicago, Illinois, группа SEPULTURA открыла североамериканскую часть прощального тура:



01. Refuse/Resist

02. Territory

03. Propaganda

04. Phantom Self

05. Breed Apart

06. Attitude

07. Kairos

08. Means To An End

09. Guardians Of Earth

10. Mind War

11. False

12. Choke

13. Escape To The Void

14. Kaiowas

15. Dead Embryonic Cells

16. Agony Of Defeat

17. Troops Of Doom

18. Inner Self

19. Arise



Encore:



20. Ratamahatta

21. Roots Bloody Roots







