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*JON BON JOVI спас женщину 50
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 30
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Sepultura

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19 сен 2024 : 		 Группа SEPULTURA открыла североамериканский тур

14 авг 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

12 авг 2024 : 		 Вокалист SEPULTURA об уходе барабанщика

7 авг 2024 : 		 SEPULTURA в Корее

1 авг 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

26 июл 2024 : 		 Участники SEPULTURA поделились планами напослеSEPULTURье

18 июл 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

4 июл 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!»

24 июн 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном концерте

15 июн 2024 : 		 MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA

16 май 2024 : 		 Drum-cam от нового барабанщика SEPULTURA

14 май 2024 : 		 Drum-cam от нового барабанщика SEPULTURA

11 май 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

7 май 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

26 апр 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

24 апр 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

16 апр 2024 : 		 SEPULTURA открыла тур по Латинской Америке

30 мар 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

20 мар 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

3 мар 2024 : 		 SEPULTURA открыла тур

3 мар 2024 : 		 Видео с саундчека SEPULTURA с новым барабанщиком

28 фев 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE об уходе из SEPULTURA

27 фев 2024 : 		 Из SEPULTURA ушёл барабанщик

20 янв 2024 : 		 MAX CAVALERA не слушал последние альбомы SEPULTURA: «Мне это неинтересно»

27 дек 2023 : 		 Барабанщик SEPULTURA впервые услышал VULFPECK

26 дек 2023 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Как только перестал брать в рот крепкое, стало лучше»
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Группа SEPULTURA открыла североамериканский тур



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Выступлением 17 сентября в Concord Music Hall, Chicago, Illinois, группа SEPULTURA открыла североамериканскую часть прощального тура:

01. Refuse/Resist
02. Territory
03. Propaganda
04. Phantom Self
05. Breed Apart
06. Attitude
07. Kairos
08. Means To An End
09. Guardians Of Earth
10. Mind War
11. False
12. Choke
13. Escape To The Void
14. Kaiowas
15. Dead Embryonic Cells
16. Agony Of Defeat
17. Troops Of Doom
18. Inner Self
19. Arise

Encore:

20. Ratamahatta
21. Roots Bloody Roots




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